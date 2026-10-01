Hallan a 5 personas sin vida en carretera de Tlalnepantla, Morelos

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    Hallan a 5 personas sin vida en carretera de Tlalnepantla, Morelos
    Hallan a 5 personas sin vida en carretera Tlalnepantla, Morelos. X

Tres hombres y dos mujeres fueron encontrados maniatados en los límites con el Estado de México.

Cinco personas fueron encontradas muertas la mañana de este jueves en un terreno a la orilla de la carretera Xochimilco-Oaxtepec. El hallazgo ocurrió en el paraje Los Nogales, una zona cercana a los límites entre Morelos y el Estado de México.

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Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades alrededor de las 09:41 de la mañana. Personal de rescate y policías llegaron al lugar para revisar a las víctimas, pero confirmaron que ninguna tenía vida.

Las cinco personas tenían marcas claras de violencia. Los cuerpos de tres hombres y dos mujeres estaban atados de las manos y presentaban golpes y heridas por arma de fuego.

Personal de la Fiscalía de Morelos acudió al sitio para recoger evidencias y comenzar la investigación. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

NO DESCARTARN QUE HAYAN SIDO ABANDONADOS EN LA ZONA

Las autoridades revisan si el crimen ocurrió en el lugar o si los cuerpos solo fueron abandonados en esa zona. También se pusieron en contacto con la policía del Estado de México para compartir información y tratar de identificar a las personas fallecidas.

Este hecho ocurrió el mismo día de otros ataques violentos en municipios cercanos como Temixco y Yecapixtla. La policía mantiene operativos de vigilancia en los caminos de la zona para evitar más incidentes.

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OLA DE VIOLENCIA EN MORELOS

Horas más tarde del hallazgo en Tlalnepantla se reportó la localización de otros 2 cuerpos (dos hombres) en el municipio de cercano de Yecapixtla, Morelos. Estos también estaban atados y presentaban el mismo patrón de lesiones por arma de fuego y acompañados de un mensaje con amenazas de grupos delictivos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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