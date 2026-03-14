$!Hallan cuerpo de bebé en carretera a Casas Grandes; autoridades buscan a familiares del menor en Chihuahua

Autoridades de seguridad solicitaron el apoyo de la población para identificar a los familiares de un menor cuyo cuerpo fue localizado en una zona desértica de la carretera a Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales, informó que el hallazgo ocurrió en el área conocida como “Los Kilómetros”, específicamente en el kilómetro 26 de la vialidad. Las autoridades pidieron a los habitantes de esa zona que reporten cualquier información relacionada con algún menor extraviado, ya que hasta el momento no se tiene registro que permita identificar al niño. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a distribuidor de pornografía infantil, tras coordinación federal con Australia

LUGAR DEL HALLAZGO NO CONTABA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA El jefe policiaco indicó que el punto donde fue localizado el cuerpo no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificulta la obtención de imágenes que permitan identificar a posibles responsables. Explicó que la Policía Estatal de Chihuahua sí tiene una cámara instalada en otro tramo de la misma carretera, por lo que se espera que las autoridades analicen ese material para obtener posibles indicios. Muñoz Morales señaló que desde el momento en que se reportó el hallazgo, el pasado 11 de marzo, elementos de la corporación municipal realizaron rastreos en la zona para tratar de ubicar a quienes podrían ser los padres o familiares del menor, sin que hasta ahora se hayan obtenido resultados. FISCALÍA DE CHIHUAHUA MANTIENE INVESTIGACIÓN EN CURSO El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, institución encargada de las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos. De acuerdo con información preliminar proporcionada por la fiscalía, el cuerpo corresponde a un bebé de sexo masculino de aproximadamente dos años de edad. Las autoridades indicaron que el menor tenía cabello largo, tez blanca y fue localizado desnudo dentro de una bolsa rota. El cuerpo se encontraba en posición de decúbito lateral derecho cuando fue descubierto en el área desértica. LOCALIZAN INDICIOS EN EL SITIO EN EL QUE FUE ENCONTRADO EL MENOR SIN VIDA; SEÑALAN A PADRES Durante las diligencias realizadas en el lugar del hallazgo, personal de investigación aseguró diversos indicios que fueron incorporados a la carpeta correspondiente. Entre los objetos localizados se encuentran un trozo de tela y una cobija infantil que se encontraban cerca del cuerpo del menor. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que el niño presentaba huellas de violencia y señales de desnutrición. Indicó que, con base en su experiencia, existe la posibilidad de que el menor haya sido abandonado en esas condiciones por sus propios padres; sin embargo, subrayó que corresponde a la fiscalía estatal determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE CHIHUAHUA DIFUNDE RETRATO DE MENOR La Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua difundió en redes sociales un dibujo del niño con el objetivo de localizar a sus familiares o a cualquier persona que pueda aportar información sobre su identidad. En su publicación, la comisión solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al menor y pidió que cualquier dato sea reportado a las autoridades a través de los números telefónicos oficiales o de las líneas de emergencia 911 y 089 de denuncia anónima. ”Si usted cuenta con información, favor de contactar a la Comisión de Búsqueda a través de los números (614) 429 3300 Ext. 11343, (656) 629 3300 Ext. 56923 y 56924, o bien, comunicarse a las líneas de emergencia 911 o 089 de Denuncia Anónima”. ‘CALCETITAS ROJAS’: EL CASO DE UNA MENOR ASESINADA, SIN IDENTIFICAR, QUE CONMOCIONÓ A MÉXICO El hallazgo de menores sin identificar ha sido documentado en otros casos en el país. Uno de los más conocidos ocurrió el 18 de marzo de 2017 en la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En esa ocasión fue encontrado el cuerpo de una niña de cinco años envuelto en una cobija en el Bordo de Xochiaca. La menor fue identificada inicialmente por las autoridades con el alias de “Calcetitas Rojas”, debido a las prendas que llevaba al momento de ser localizada. TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida a Wendy Castro en un CERESO de Hermosillo tras años con ficha de búsqueda activa Posteriormente, la activista Frida Guerrera realizó investigaciones que permitieron establecer que la víctima era Guadalupe Medina Pichardo. Tras meses de investigación, las autoridades determinaron que los responsables fueron su madre, Yadira “N”, y su padrastro, Pablo “N”, quienes fueron condenados por un juez del distrito judicial de Nezahualcóyotl a 88 años de prisión cada uno, además del pago de multas y reparación del daño. Las autoridades en Chihuahua indicaron que continúan las investigaciones para identificar al menor localizado en la carretera a Casas Grandes y determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

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