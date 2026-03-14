Hallan cuerpo de bebé en carretera a Casas Grandes; autoridades buscan a familiares del menor en Chihuahua

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 14 marzo 2026
    Hallan cuerpo de bebé en carretera a Casas Grandes; autoridades buscan a familiares del menor en Chihuahua
    El cuerpo de un niño de aproximadamente dos años fue localizado en una zona desértica de la carretera a Casas Grandes, en Ciudad Juárez; autoridades buscan identificarlo. Fiscalía de Chihuahua

Autoridades de Ciudad Juárez investigan el hallazgo del cuerpo de un niño de aproximadamente 2 años en la carretera y solicitan ayuda para identificarlo

Autoridades de seguridad solicitaron el apoyo de la población para identificar a los familiares de un menor cuyo cuerpo fue localizado en una zona desértica de la carretera a Casas Grandes, en el estado de Chihuahua.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz Morales, informó que el hallazgo ocurrió en el área conocida como “Los Kilómetros”, específicamente en el kilómetro 26 de la vialidad.

Las autoridades pidieron a los habitantes de esa zona que reporten cualquier información relacionada con algún menor extraviado, ya que hasta el momento no se tiene registro que permita identificar al niño.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a distribuidor de pornografía infantil, tras coordinación federal con Australia

$!Hallan cuerpo de bebé en carretera a Casas Grandes; autoridades buscan a familiares del menor en Chihuahua

LUGAR DEL HALLAZGO NO CONTABA CON CÁMARAS DE VIGILANCIA

El jefe policiaco indicó que el punto donde fue localizado el cuerpo no cuenta con cámaras de seguridad, lo que dificulta la obtención de imágenes que permitan identificar a posibles responsables.

Explicó que la Policía Estatal de Chihuahua sí tiene una cámara instalada en otro tramo de la misma carretera, por lo que se espera que las autoridades analicen ese material para obtener posibles indicios.

Muñoz Morales señaló que desde el momento en que se reportó el hallazgo, el pasado 11 de marzo, elementos de la corporación municipal realizaron rastreos en la zona para tratar de ubicar a quienes podrían ser los padres o familiares del menor, sin que hasta ahora se hayan obtenido resultados.

FISCALÍA DE CHIHUAHUA MANTIENE INVESTIGACIÓN EN CURSO

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, institución encargada de las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la fiscalía, el cuerpo corresponde a un bebé de sexo masculino de aproximadamente dos años de edad.

Las autoridades indicaron que el menor tenía cabello largo, tez blanca y fue localizado desnudo dentro de una bolsa rota.

El cuerpo se encontraba en posición de decúbito lateral derecho cuando fue descubierto en el área desértica.

LOCALIZAN INDICIOS EN EL SITIO EN EL QUE FUE ENCONTRADO EL MENOR SIN VIDA; SEÑALAN A PADRES

Durante las diligencias realizadas en el lugar del hallazgo, personal de investigación aseguró diversos indicios que fueron incorporados a la carpeta correspondiente.

Entre los objetos localizados se encuentran un trozo de tela y una cobija infantil que se encontraban cerca del cuerpo del menor.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal señaló que el niño presentaba huellas de violencia y señales de desnutrición.

Indicó que, con base en su experiencia, existe la posibilidad de que el menor haya sido abandonado en esas condiciones por sus propios padres; sin embargo, subrayó que corresponde a la fiscalía estatal determinar las circunstancias y responsabilidades del caso.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE CHIHUAHUA DIFUNDE RETRATO DE MENOR

La Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua difundió en redes sociales un dibujo del niño con el objetivo de localizar a sus familiares o a cualquier persona que pueda aportar información sobre su identidad.

En su publicación, la comisión solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al menor y pidió que cualquier dato sea reportado a las autoridades a través de los números telefónicos oficiales o de las líneas de emergencia 911 y 089 de denuncia anónima.

”Si usted cuenta con información, favor de contactar a la Comisión de Búsqueda a través de los números (614) 429 3300 Ext. 11343, (656) 629 3300 Ext. 56923 y 56924, o bien, comunicarse a las líneas de emergencia 911 o 089 de Denuncia Anónima”.

‘CALCETITAS ROJAS’: EL CASO DE UNA MENOR ASESINADA, SIN IDENTIFICAR, QUE CONMOCIONÓ A MÉXICO

El hallazgo de menores sin identificar ha sido documentado en otros casos en el país. Uno de los más conocidos ocurrió el 18 de marzo de 2017 en la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

En esa ocasión fue encontrado el cuerpo de una niña de cinco años envuelto en una cobija en el Bordo de Xochiaca. La menor fue identificada inicialmente por las autoridades con el alias de “Calcetitas Rojas”, debido a las prendas que llevaba al momento de ser localizada.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan con vida a Wendy Castro en un CERESO de Hermosillo tras años con ficha de búsqueda activa

Posteriormente, la activista Frida Guerrera realizó investigaciones que permitieron establecer que la víctima era Guadalupe Medina Pichardo.

Tras meses de investigación, las autoridades determinaron que los responsables fueron su madre, Yadira “N”, y su padrastro, Pablo “N”, quienes fueron condenados por un juez del distrito judicial de Nezahualcóyotl a 88 años de prisión cada uno, además del pago de multas y reparación del daño.

Las autoridades en Chihuahua indicaron que continúan las investigaciones para identificar al menor localizado en la carretera a Casas Grandes y determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Menores De Edad
Muertes

Localizaciones


Chihuahua
Ciudad Juárez

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados.

Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano