Hallan cuerpos de tres personas dentro de un vehículo en Hermosillo

HERMOSILLO, SON.- Alrededor de las 7:00 horas de este sábado 8 de agosto, fueron hallados los cuerpos de tres personas en el interior de un vehículo de alta gama, al sur poniente de la ciudad de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) Sonora informó que investiga el hallazgo dentro de un automóvil localizado en las calles Antonio Quiroga y Camino del Seri.

En el interior del vehículo fueron encontradas tres personas sin vida, dos de ellas de sexo masculino y una fémina, todos ellos entre los 25 y 45 años. La escena fue procesada por personal de Servicios Periciales y Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC).

POSIBLE RIÑA, EL MÓVIL Una de las personas fallecidas se encontraba en el asiento posterior del vehículo empuñando un arma de fuego y presentaba una herida en la cabeza en la sien derecha. La hipótesis de trabajo es un problema al interior del vehículo entre los tripulantes, tratando de establecer que los hechos obedezcan a una posible riña entre estos, o bien la posible participación de un cuarto pasajero que haya escapado del sitio.

Las personas en el interior del vehículo portaban alhajas, presumiblemente de oro, y relojes, por lo que se descarta el robo.

La Fiscalía de Sonora comunicó que seguirá informando conforme avancen las investigaciones.

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