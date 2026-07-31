Ordena Profepa a Ferromex remediar derrame en Naco, Sonora

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    Ordena Profepa a Ferromex remediar derrame en Naco, Sonora
    Se ordenó a la empresa de Grupo México presentar un plan de caracterización ambiental que abarque, al menos, tres kilómetros del cauce afectado. Cortesía

El accidente provocó un daño ambiental por el derrame de concentrado de cobre e hidróxido de sodio

CDMX.- Ferromex deberá remediar el daño ambiental provocado por el derrame de concentrado de cobre e hidróxido de sodio por el descarrilamiento de uno de sus trenes en el Municipio de Cuauhtémoc de Naco, Sonora, registrado el pasado fin de semana, indicó la Profepa.

El percance, detalló, involucró a tres góndolas que transportaban aproximadamente 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con 72,000 litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), de los que aproximadamente 70,300 litros se derramaron sobre el cauce de un arroyo con afectación a una zona de 1.7 kilómetros cuadrados.

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Informó que ordenó a la empresa de Grupo México la presentación de un plan de caracterización ambiental que abarque, al menos, tres kilómetros del cauce afectado y, con base en sus resultados, un programa de remediación, sujeto a la evaluación y aprobación de la autoridad ambiental.

“También impuso medidas de urgente aplicación para el retiro de los vagones accidentados y de la infraestructura ferroviaria contaminada, así como la implementación de acciones adicionales de contención y limpieza y la presentación de evidencia documental y fotográfica que acredite el cumplimiento de las acciones”, apuntó en un comunicado.

SIGUEN TAREAS DE EVALUACIÓN

Señaló que inspectores de la dependencia han permanecido en el sitio para las tareas de evaluación y constataron que la empresa recogiera el cobre derramado, que retirara el suelo natural mezclado con el compuesto vertido y que llevara a cabo el trasvase de 1,700 litros de hidrosulfuro de sodio que quedaron dentro del tanque accidentado.

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“La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Semarnat continuará con el seguimiento técnico de la contingencia para verificar que las acciones de control y, en su caso, de remediación se desarrollen conforme a la normatividad ambiental vigente”, agregó.

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