Hallan muerto a conocido vidente de TV en Cuautitlán Izcalli; presentaba heridas de bala

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    Hallan muerto a conocido vidente de TV en Cuautitlán Izcalli; presentaba heridas de bala
    El hombre, de 41 años, era conocido por su participación como vidente en un programa de televisión. FOTO: TVYNOVELAS

Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido artísticamente como Farath Coronel “La Diabla”, fue localizado sin vida dentro de una vivienda en Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo artístico como Farath Coronel “La Diabla”, fue localizado sin vida la mañana de este viernes 4 de septiembre en el fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multihomicidio-en-edomex-muere-tecladista-de-camilo-septimo-junto-con-familiares-en-atizapan-DB23228391

El hombre, de 41 años, era conocido por su participación como vidente en un programa de televisión. De acuerdo con fuentes consultadas, su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda de este fraccionamiento.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli acudieron al lugar después de recibir un reporte relacionado con una persona lesionada por arma de fuego.

¿Qué pasó con el vidente de televisión?

Al llegar al inmueble, los policías localizaron a Víctor Manuel Sixtos Vázquez con heridas de bala. Paramédicos municipales acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente determinaron que ya no presentaba signos vitales.

$!De acuerdo con fuentes consultadas, su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda de este fraccionamiento.
De acuerdo con fuentes consultadas, su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda de este fraccionamiento. FOTO: TVYNOVELAS

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por estos hechos.

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli confirmó que sus elementos atendieron el reporte vecinal por una persona lesionada con arma de fuego, aunque serán las autoridades ministeriales las encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía del Edomex investigará el caso

Tras el hallazgo, el cuerpo de Farath Coronel “La Diabla” será trasladado al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-video-de-presunto-multihomicida-antes-del-ataque-al-tecladista-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-CA23235421

Por ahora, la información disponible señala que el conocido vidente de televisión fue encontrado muerto dentro de una vivienda de Bosques del Lago, mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.

La noticia ha generado atención debido a que Víctor Manuel Sixtos Vázquez era reconocido públicamente por su faceta artística y sus apariciones en televisión como vidente.

Con información de El Universal.

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Rebeca Gallardo

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Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

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Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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