Hallan muerto a conocido vidente de TV en Cuautitlán Izcalli; presentaba heridas de bala

Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo artístico como Farath Coronel “La Diabla” , fue localizado sin vida la mañana de este viernes 4 de septiembre en el fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El hombre, de 41 años, era conocido por su participación como vidente en un programa de televisión. De acuerdo con fuentes consultadas, su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda de este fraccionamiento.

Elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli acudieron al lugar después de recibir un reporte relacionado con una persona lesionada por arma de fuego.

¿Qué pasó con el vidente de televisión?

Al llegar al inmueble, los policías localizaron a Víctor Manuel Sixtos Vázquez con heridas de bala. Paramédicos municipales acudieron para brindarle atención médica; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente determinaron que ya no presentaba signos vitales.