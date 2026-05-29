Alcanza constitucionalidad blindaje electoral de Morena

CDMX.- El blindaje electoral que se recetaron Morena y aliados ya es constitucional. A menos de once horas de su aprobación en el Senado, las reformas judicial electoral y para la nueva causal de nulidad por intervención extranjera fueron validadas por los congresos estatales. La reforma judicial electoral, donde se aprobó la reelección de Magistrados electorales, obtuvo el aval de al menos 17 congresos estatales, mientras que la relativa a la nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, que algunos analistas electorales calificaron como una nulidad a modo, fue validada por 18 congresos locales.

De este modo, el Congreso de la Unión podrá emitir la declaratoria de constitucionalidad de las reformas más relevantes del periodo extraordinario que concluyó ayer.

SE ALCANZA MAYORÍA CONSTITUCIONAL

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), las modificaciones ya superaron el requisito previsto en el artículo 135 de la Constitución, que exige la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales para modificar la Carta Magna.

“¡Se alcanzó la mayoría constitucional! Con el respaldo de los congresos estatales, incluido el de Sinaloa, avanzan dos reformas clave: la elección judicial en 2028 con reglas más claras y eficientes, y una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. “El próximo lunes se realizará la declaratoria de constitucionalidad en el Congreso de la Unión”, anunció la senadora Imelda Castro, de Morena, por Sinaloa.

APRUEBAN 17 CONGRESOS ESTATALES Las reformas forman parte del rediseño electoral y judicial impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. La reforma a la elección judicial fue aprobada por 17 congresos estatales, entre ellos Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Ciudad de México y Baja California.

El decreto modifica diversas disposiciones constitucionales para aplazar la siguiente elección judicial a 2028 y establecer reglas de selección más estrictas para candidaturas a juzgados, magistraturas y ministros. En paralelo, 18 congresos locales respaldaron la reforma al artículo 41 constitucional que introduce la “intervención extranjera” como nueva causal de nulidad electoral, entre ellos el del Estado de México, Veracruz, Tabasco y Guerrero, entre otros.

Publicidad