Cae en Nuevo León empresario ligado a red de huachicol

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Nuevo León al empresario Jesús Ricardo Puente, supuesto miembro de una red de 40 empresas que denomina “Los Petrofactureros” y que simula actividades logísticas y de transporte para operaciones de huachicol. La dependencia informó que Puente fue capturado tras los operativos que ayer llevó a cabo la Agencia de Investigación Criminal en cuatro inmuebles de los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria.

“En estos cateos, que fueron solicitados por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y otorgados por la autoridad competente, se detuvo a Jesús “N” junto con un arma de fuego”, detalló. “Asimismo, en los inmuebles objeto de la diligencia, se aseguraron cuatrimotos, vehículos particulares, 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla, 62 contenedores cilíndricos, inmuebles, un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase, documentación diversa y objetos del delito”.

ASEGURAN DOCUMENTOS Indicó que los documentos asegurados en los operativos probablemente estaban relacionados con al menos 3 empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos y lavado de dinero. Aparentemente, Puente fue detenido en flagrancia, es decir, su detención responde al hecho de portar un arma y no a una orden de aprehensión librada por un juez.

Según la Fiscalía, esta red que denomina “Los Petrofactureros” está integrada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 empresas utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.

EN ABRIL DETUVIERON A LOS PRIMEROS SEIS El pasado 22 de abril FGR detuvo a los primeros seis “petrofactureros” relacionados con este grupo de empresas implicadas en el huachicol fiscal y a las que se aseguraron más de 126 millones de pesos en bienes y recursos.

Ulises Lara, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, dijo en aquel momento que estas empresas fachada usaban documentos falsos o con datos imprecisos para comercializar, transportar y distribuir combustibles, sin contar con permisos, personal ni infraestructura. Detalló que esta indagatoria deriva del caso del “Challenge Procyon”, buque asegurado en marzo de 2025 en Tamaulipas con un cargamento de 10 millones de litros de combustible, el cual está relacionado con la presunta red de corrupción de marinos que operaban en las aduanas.

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