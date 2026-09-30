Hallan sin vida a esposo de regidora de Temascalapa en Edomex; había sido reportado como desaparecido

Manuel Jiménez Monroy, taxista de 46 años y esposo de María Isabel Quezada Reyes, segunda regidora del Ayuntamiento de Temascalapa, Estado de México, fue localizado sin vida la mañana del martes en un camino de terracería de la comunidad de San Mateo Teopancala. El hombre, conocido como “Maní”, había sido reportado como desaparecido un día antes, luego de que sus familiares perdieron comunicación con él mientras trabajaba a bordo del taxi que conducía.

ENCUENTRAN CUERPO DEL ESPOSO DE LA REGIDORA DE TEMASCALAPA JUNTO A LA CARRETERA TIZAYUCA-OTUMBA El hallazgo ocurrió después de que habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un área despoblada, a un costado de la carretera Tizayuca-Otumba. Elementos de emergencia acudieron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba impactos de arma de fuego. La zona fue acordonada para preservar los indicios y permitir el desarrollo de las diligencias ministeriales.

REGIDORA HABÍA SOLICITADO AYUDA PARA LOCALIZARLO Un día antes, María Isabel Quezada difundió en redes sociales una publicación para solicitar apoyo de la ciudadanía. Explicó que su familia había perdido comunicación con su esposo y que desconocían su paradero. También señaló que se encontraba trabajando a bordo del taxi y que su teléfono celular permanecía apagado. “Hasta el momento no ha llegado a casa y su celular se encuentra apagado, por lo que estamos muy preocupados”, escribió. Horas después, habitantes de San Mateo Teopancala reportaron el hallazgo. FISCALÍA DEL ESTADO DE MÉXICO INICIA INVESTIGACIÓN Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para procesar la escena, recabar indicios y realizar el levantamiento correspondiente. La dependencia integró una carpeta de investigación para establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

INVESTIGACIÓN OCURRE EN MEDIO DE CONFLICTO POLÍTICO EN TEMASCALAPA El caso también ocurre en un contexto de diferencias políticas dentro del Ayuntamiento de Temascalapa. María Isabel Quezada había denunciado previamente violencia política por parte del alcalde Alan Martínez. Según lo señalado en torno a ese conflicto, se buscaba sustituirla mediante una sesión extraordinaria de Cabildo, situación que fue denunciada como una afectación a sus derechos políticos. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente alguna relación entre ese conflicto y el homicidio. La Fiscalía mexiquense continúa con las diligencias para determinar el móvil y esclarecer quiénes participaron en los hechos.