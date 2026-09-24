Hallazgo de dientes de leche en Zacapu: Fiscalía de Michoacán desmiente reportes

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México
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    Hallazgo de dientes de leche en Zacapu: Fiscalía de Michoacán desmiente reportes
    Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega, Michoacán. X

La FGE Michoacán señaló que no existe antecedente oficial ni denuncia abierta sobre restos atribuidos a menores en la zona

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aclaró públicamente en su cuenta oficial de X que no tiene ningún registro ni antecedente oficial sobre el supuesto hallazgo de piezas dentales de menores en el municipio de Zacapu. Esta postura responde a las versiones y reportes que circularon en redes sociales y medios de comunicación los últimos días.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-1600-dientes-de-leche-en-fosa-clandestina-de-zacapu-michoacan-fgr-investiga-OP23687595

En un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), la institución compartió que mantiene una comunicación y coordinación constante con la Fiscalía General de la República (FGR), pero que ambas dependencias confirmaron que no existen reportes o carpetas abiertas sobre este tema en sus archivos.

SIN ANTECEDENTES DEL CASO

Desde el año 2021 hasta la fecha, las autoridades locales no han recibido denuncias formales sobre el caso. Tampoco se ha registrado la entrega de evidencias ni solicitudes de intervención forense por parte de colectivos o ciudadanos en dicha zona.

¿DE DÓNDE VIENE EL CASO DE LOS DIENTES DE LECHE ENCONTRADOS?

La aclaración oficial surge tras las declaraciones de activistas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Integrantes de estas organizaciones afirmaron haber localizado cientos de restos dentales infantiles en predios de la región, lo que generó un intenso debate público e incluso llamados de atención en el Senado de la República.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-ayotzinapa-familias-de-los-43-protestan-frente-a-la-cndh-y-reclaman-justicia-KG23709322

Sin embargo, hasta el momento no existen peritajes oficiales ni estudios biológicos que determinen el origen o la antigüedad de los materiales señalados. La FGE de Michoacán reiteró su disposición para recibir cualquier prueba o información presentada formalmente ante el ministerio público para iniciar las investigaciones correspondientes.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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