Hallazgo de dientes de leche en Zacapu: Fiscalía de Michoacán desmiente reportes

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aclaró públicamente en su cuenta oficial de X que no tiene ningún registro ni antecedente oficial sobre el supuesto hallazgo de piezas dentales de menores en el municipio de Zacapu. Esta postura responde a las versiones y reportes que circularon en redes sociales y medios de comunicación los últimos días.

En un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), la institución compartió que mantiene una comunicación y coordinación constante con la Fiscalía General de la República (FGR), pero que ambas dependencias confirmaron que no existen reportes o carpetas abiertas sobre este tema en sus archivos.

SIN ANTECEDENTES DEL CASO

Desde el año 2021 hasta la fecha, las autoridades locales no han recibido denuncias formales sobre el caso. Tampoco se ha registrado la entrega de evidencias ni solicitudes de intervención forense por parte de colectivos o ciudadanos en dicha zona.

¿DE DÓNDE VIENE EL CASO DE LOS DIENTES DE LECHE ENCONTRADOS?

La aclaración oficial surge tras las declaraciones de activistas y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Integrantes de estas organizaciones afirmaron haber localizado cientos de restos dentales infantiles en predios de la región, lo que generó un intenso debate público e incluso llamados de atención en el Senado de la República.