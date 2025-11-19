Cae autor intelectual de asesinato del alcalde Carlos Manzo; ligan crimen al CJNG

“Esta detención representa un paso clave para desarticular a la estructura criminal responsable de este ataque. Reiteramos que no habrá impunidad (...) Las investigaciones continúan, habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que generan violencia en la región” , agregó Harfuch.

En conferencia de prensa, García Harfuch presentó los avances de la investigación de la ejecución de Manzo, ocurrida el pasado 1 de noviembre, mismos que permitieron identificar a Jorge Armando, apodado “El Licenciado”, quien fue detenido en un domicilio del centro de Morelia, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch , anunció la detención de Jorge Armando “N” , a quien identificó como uno de los autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo , crimen que además fue ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario federal agregó que la célula delictiva detrás del crimen está vinculada a una célula que opera en Michoacán que es afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

COORDINARON ATAQUE EN CHAT

García Harfuch detalló que las investigaciones derivaron en la identificación de dos personas, Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes acompañaron a Víctor Manuel “N”, presunto autor material del crimen, horas antes del ataque, según se comprobó con imágenes de cámaras de seguridad privadas.

Ambos fueron hallados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho, en Michoacán, en un acto aparente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente se encontraron sus teléfonos celulares.

“El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal”, dijo Harfuch.

El análisis de los dispositivos arrojó, dijo Harfuch, que Jorge Armando, alías “El Licenciado”, ocupaba el rol de mando, pues emitió las instrucciones para la ejecución de Manzo.

“En estas conversaciones se observó lo siguiente: Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones”.

‘MATARLO A COMO DÉ LUGAR’

Harfuch agregó que, según consta en los mensajes analizados, “El Licenciado” indicó a los involucrados, ejerciendo presión, que debían disparar al alcalde aun cuando estuviera acompañado, sin importar con quién estuviera.

“Minutos después, Armando “N” advirtió a los implicados que deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo”, aseguró el funcionario federal, quien dijo que después “El Licenciado” les pidió a los implicados ocultarse para evitar ser detenidos.

Agregó que Ramiro N fungía como instructor de integrantes de la célula, a los cuales les enseñaba el uso de armas de fuego y los sometía a castigos físicos si no cumplían con lo que les pedía.

El fiscal de Michoacán, Carlos Piña, detalló que Ramiro “N” contrató a Fernando Josué y a Víctor Manuel, identificado como el autor material del crimen.

Piña agregó que el arma con la que fue ejecutado Manzo, calibre 9 milímetros, está vinculada a dos hechos ocurridos el 16 y el 23 de octubre en los que fallecieron dos personas.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

-18:05 horas: Ramiro envió un video al grupo donde se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo. En el mensaje informó que se encontraba en el sitio para ubicar “al cliente”, como apodaron al alcalde.

-19:45 horas: Los integrantes del grupo refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival de velas y que estaba en vivo por redes sociales.

-20:00 horas: Ramiro indicó que las autoridades tenían sometido al tirador y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión.

-20:14 horas: Ramiro pidió que recogieran a su colaborador, Fernando Josué N.