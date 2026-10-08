Maestros protestan en IEEPO de Oaxaca contra plazas de ‘aviadores’; exigen auditoría

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    Maestros protestan en IEEPO de Oaxaca contra plazas de ‘aviadores’; exigen auditoría
    Docentes y trabajadores de la Sección 22 del SNTE-CNTE se manifestaron con un plantón afuera del Instituto. Cuartoscuro

Exigen se esclarezcan las presuntas plazas de funcionarios y operadores políticos que solo cobran, pero no laboran

CDMX.- Maestros y trabajadores de la Sección 22 del SNTE-CNTE protestan con un plantón afuera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) para exigir se esclarezcan las presuntas plazas de funcionarios y operadores políticos que solo cobran, pero no realizan ninguna función en la institución.

Los inconformes denunciaron que el IEEPO les negó la posibilidad de heredar sus plazas, pero desde septiembre pasado se exhibió en distintos reportes que algunos funcionarios municipales, muchos de ellos de Juchitán, no acuden a trabajar ni realizar ninguna labor, pero sí están en la nómina, lo cual se conoce como “aviadores”.

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Apenas la semana pasada, el IEEPO registró la renuncia de Emilio Montero Pérez, cercano al gobernador Salomón Jara y al Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez, detenido por extorsiones y narconexos.

EL IEEPO CON NUEVA TITULAR

En su lugar, fue elegida Fernanda Chávez Cruz, quien tomó un IEEPO que se encuentra en medio de auditorías por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del Gobierno estatal tras la lista de “aviadores”.

“A partir del 24 de septiembre del presente año, diversos medios impresos y digitales han difundido listas en las que se señala a personas que, presuntamente, formarían parte de la estructura laboral del IEEPO sin desempeñar funciones en sus centros de trabajo, pese a encontrarse registradas como servidoras o servidores públicos y percibir una remuneración con recursos públicos”, relató el 28 de septiembre el OIC.

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“Como parte de este procedimiento, el OIC ha girado diversos oficios a las autoridades y áreas correspondientes para solicitar información y documentación que permita verificar la existencia de los hechos señalados, determinar las circunstancias en que ocurrieron y, en su caso, establecer las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse”.

De acuerdo con reportes locales, algunas de las plazas irregulares las tienen Amable Sánchez, hermano del Alcalde de Juchitán detenido, así como regidores y funcionarios de Juchitán.

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