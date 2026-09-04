‘No claudique, no desista en su estrategia de paz’: Monreal a Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo , realizada este viernes desde las instalaciones de la 11/a Zona Militar, en Guadalupe, Zacatecas, el mandatario estatal expresó públicamente su respaldo a la política de seguridad federal y agradeció la presencia del Gabinete de Seguridad.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila , pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantener la estrategia de seguridad y pacificación implementada por su Gobierno, al considerar que la coordinación entre las autoridades estatales y las fuerzas federales ha dado resultados en la reducción de la violencia en la entidad.

Monreal sostuvo que la estrategia debe mantenerse y llamó a la presidenta a continuar con las acciones emprendidas en distintas regiones del país. “No claudique, no desista en su estrategia, que compartimos millones y millones de mexicanos y que hoy, de manera diligente, inteligente, valiente, está llevando usted a lo largo y ancho de nuestra República”, expresó.

El gobernador aseguró que para Zacatecas ha sido determinante la participación de las instituciones federales dentro de las acciones de seguridad. Entre ellas mencionó al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y las corporaciones que participan en la Mesa de Construcción de Paz.

De acuerdo con Monreal, la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno ha permitido avanzar en la estrategia para recuperar la tranquilidad en el estado, una entidad que durante los últimos años enfrentó altos niveles de violencia relacionados con la actividad delictiva.

“Sí funciona esta estrategia de coordinación, cooperación, confianza; sí funciona esta estrategia que se ha delineado o diseñado para brindarle esta paz y seguridad a nuestros pueblos”, sostuvo el mandatario zacatecano durante su intervención.

ZACATECAS ENFRENTABA UNA “EMERGENCIA SOCIAL”

David Monreal recordó las condiciones que encontró al asumir el Gobierno de Zacatecas en 2021. Según explicó, la entidad atravesaba una situación que calificó como una “emergencia social”, debido a los niveles de violencia registrados entonces.

El gobernador señaló que durante ese periodo Zacatecas contabilizaba mil 741 homicidios al año, una cifra equivalente a casi cinco asesinatos diarios. La violencia, afirmó, no solamente afectaba la seguridad de las familias, sino que también tenía consecuencias directas sobre la economía local.

El cierre de negocios, la pérdida de empleos y las dificultades para impulsar el desarrollo formaron parte de los efectos que, según el mandatario, dejó el problema de la inseguridad. Por ello, consideró que recuperar la paz resulta indispensable para fortalecer el crecimiento de la entidad.

LA PAZ COMO PARTE DEL DESARROLLO DE ZACATECAS

Durante su mensaje, Monreal vinculó directamente la seguridad con las posibilidades de desarrollo económico y social del estado. Para el gobernador, mantener la estrategia coordinada permitirá que Zacatecas pueda integrarse con mayor fuerza a las oportunidades de crecimiento nacional.

“Hemos comprobado que si seguimos en esta estrategia que usted nos ha llamado, la de pacificar, vamos a poder lograr incorporar a Zacatecas al desarrollo nacional”, afirmó frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pronunciamiento ocurrió durante una visita del Gobierno federal a Zacatecas, donde la seguridad volvió a ocupar un lugar central en los mensajes de las autoridades. Monreal reiteró que la participación conjunta de las instituciones ha sido fundamental para enfrentar la violencia y llamó a no abandonar el modelo de coordinación.

La petición del gobernador fue clara: mantener la estrategia de paz y seguridad que actualmente se aplica en el país. Para Zacatecas, sostuvo, continuar con la cooperación entre autoridades federales, estatales y las instituciones de seguridad será clave para consolidar los avances alcanzados.