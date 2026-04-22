Harfuch confirma operativos federales en Badiraguato, Sinaloa

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México
/ 22 abril 2026
    Harfuch confirma operativos federales en Badiraguato, Sinaloa
    Operativos en Badiraguato, Sinaloa, llaman la atención de la prensa Cuarto oscuro | Margarito Pérez Retana

Tras la detención de varias personas, medios cuestionan a Harfuch por Aureliano Guzmán Loera

El 22 de abril se reportó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la actividad de operativos en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Se detalló que los operativos, encabezados principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, han detenido a varias personas. Sin embargo, medios de información destacaron que el operativo, presuntamente, tuvo como objetivo el arresto de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’.

Dentro de la lista de más buscados por el gobierno de los Estados Unidos, donde también resalta el hijo del Chapo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, yace Aureliano Guzmán Loera. Dentro del crimen organizado, las autoridades lo vinculan con el cultivo de amapola y la producción de heroína, tráfico de metanfetamina y fentanilo. Actualmente, las autoridades estadounidenses ofrecen 5 millones de dólares por información que resulte en su detención.

No obstante, el secretario Harfuch no ha confirmado si el operativo logró dicho cometido. Afirmando que ‘ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan en este momento’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-impone-restricciones-de-visa-a-75-personas-vinculadas-al-cartel-de-sinaloa-esto-se-sabe-HH20140304

Medios locales reportaron el avistamiento de cinco helicópteros UH-60 Black Hawk, dos aeronaves T-6 Texan II y equipos de intercepción de comunicaciones durante las operaciones en Badiraguato, Sinaloa.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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