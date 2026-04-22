Harfuch confirma operativos federales en Badiraguato, Sinaloa

El 22 de abril se reportó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó la actividad de operativos en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Se detalló que los operativos, encabezados principalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, han detenido a varias personas. Sin embargo, medios de información destacaron que el operativo, presuntamente, tuvo como objetivo el arresto de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’.

Dentro de la lista de más buscados por el gobierno de los Estados Unidos, donde también resalta el hijo del Chapo, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, yace Aureliano Guzmán Loera. Dentro del crimen organizado, las autoridades lo vinculan con el cultivo de amapola y la producción de heroína, tráfico de metanfetamina y fentanilo. Actualmente, las autoridades estadounidenses ofrecen 5 millones de dólares por información que resulte en su detención.

No obstante, el secretario Harfuch no ha confirmado si el operativo logró dicho cometido. Afirmando que ‘ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan en este momento’.