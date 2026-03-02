$!Hay un detenido por muerte de niñas haitianas en albergue del DIF Oaxaca; Fiscalía investiga

La muerte de dos hermanas menores de edad migrantes originarias de Haití, halladas el 24 de febrero de 2026 en una fosa séptica dentro de la Casa Hogar “Patos”, en el municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, derivó en la apertura de dos carpetas de investigación que actualmente siguen en curso, informó el gobierno estatal.

La primera indagatoria es de carácter penal y está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento hay una persona detenida: el jefe del Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, albergue para personas migrantes del DIF Estatal Oaxaca, identificado como E. J. B. Z.

TE PUEDE INTERESAR: ONU pide investigar muerte de niñas haitianas en refugio ‘Casa Pato’ del DIF Oaxaca

Asimismo, la exdirectora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco; la excoordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas; y la exdirectora del albergue, Teresita Vargas Domínguez, quedaron a disposición de la autoridad ministerial y fueron removidas de sus cargos tras el fallecimiento de las menores.

El albergue funcionaba como espacio temporal para personas migrantes o en situación de movilidad y se localiza frente a la sede del Congreso del Estado.