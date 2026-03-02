Hay un detenido por muerte de niñas haitianas en albergue del DIF Oaxaca; Fiscalía investiga
Actualmente se llevan a cabo dos investigaciones por los hechos: una penal y la otra en materia administrativa
La muerte de dos hermanas menores de edad migrantes originarias de Haití, halladas el 24 de febrero de 2026 en una fosa séptica dentro de la Casa Hogar “Patos”, en el municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, derivó en la apertura de dos carpetas de investigación que actualmente siguen en curso, informó el gobierno estatal.
La primera indagatoria es de carácter penal y está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Hasta el momento hay una persona detenida: el jefe del Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, albergue para personas migrantes del DIF Estatal Oaxaca, identificado como E. J. B. Z.
Asimismo, la exdirectora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco; la excoordinadora general de Albergues, Cristina Ramírez Vargas; y la exdirectora del albergue, Teresita Vargas Domínguez, quedaron a disposición de la autoridad ministerial y fueron removidas de sus cargos tras el fallecimiento de las menores.
El albergue funcionaba como espacio temporal para personas migrantes o en situación de movilidad y se localiza frente a la sede del Congreso del Estado.
De manera paralela, se inició una investigación administrativa interna a cargo de la Secretaría de Honestidad y Función Pública del Gobierno estatal, “con la cual se busca determinar posibles responsabilidades en el ámbito administrativo y establecer las medidas correctivas y preventivas”.
ONU OFRECE APOYO EN LA INVESTIGACIÓN
El 26 de febrero de 2026, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ofrecieron apoyo técnico para fortalecer la supervisión del albergue del DIF Estatal Oaxaca donde murieron las dos niñas haitianas.
En tanto, trabajadores del DIF Estatal Oaxaca exigieron la liberación del jefe del Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, al afirmar que se trata de un “chivo expiatorio” para evitar que las titulares del organismo enfrenten responsabilidades y eludan la justicia.