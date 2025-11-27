$!Hidalgo: Liberan y recapturan a regidor de Actopan por organizar motín contra presuntos ladrones

Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, regidor del Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, fue aprehendido por segunda vez luego de que lo liberaron por decisión judicial horas antes. El funcionario es señalado por de homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

Los señalamientos en su contra son derivados de presuntamente haber encabezado un grupo de personas para retener a cinco acusados de robo. En dichas acciones, se registraron agresiones que terminaron en la muerte de un masculino y cuatro heridos.

Ambas detenciones ocurrieron por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).