Hidalgo: Liberan y recapturan a regidor de Actopan por organizar motín contra presuntos ladrones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Ramírez Gutiérrez coordinó un grupo de 40 personas, aproximadamente, para irrumpir en un negocio y extraer por la fuerza a cinco acusados de robo
Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, regidor del Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, fue aprehendido por segunda vez luego de que lo liberaron por decisión judicial horas antes. El funcionario es señalado por de homicidio doloso calificado y homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
Los señalamientos en su contra son derivados de presuntamente haber encabezado un grupo de personas para retener a cinco acusados de robo. En dichas acciones, se registraron agresiones que terminaron en la muerte de un masculino y cuatro heridos.
TE PUEDE INTERESAR: Asumirá Federación investigación de desaparición de agentes de SSPC en Jalisco
Ambas detenciones ocurrieron por parte de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
REGIDOR DE ACTOPAN HABRÍA ENCABEZADO UN LINCHAMIENTO
El diario Infobae explicó que, según los reportes de la institución estatal, Ramírez Gutiérrez coordinó un grupo de 40 personas, aproximadamente, para ingresar por la fuerza a un negocio, ubicado en el calle Escuadrón 201 en la colonia Aviación.
Del inmueble sacaron a cinco personas (cuatro hombres y una mujer), quienes habrían sido identificados como presuntos ladrones. Por estas incriminaciones, la multitud procedió con golpes, además de disparos con arma de fuego.
TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘Pantera’, presunto implicado en 13 homicidios en dos municipios de Quintana Roo
En el lugar, se declaró la muerte de un sujeto cuyas iniciales son E.P.C., mientras que los demás heridos de edades 37, 42, 31 y 38, fueron trasladados al Hospital General de Actopan, debido a la gravedad de sus lesiones.