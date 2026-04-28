PRI pide citar a los hijos de AMLO, de Ebrard y al ex titular de Marina al Senado

CIUDAD DE MÉXICO .-El coordinador de los priistas en el Senado, Manuel Añorve, llamó a aprovechar la “nueva práctica parlamentaria” instaurada por Morena para que comparezcan ante la Cámara alta otros personajes, como los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que han sido ligados a conductas indebidas. Entrevistado en el Patio del Federalismo, sugirió también extender la invitación al hijo de Marcelo Ebrard, para abordar su estancia en la Embajada de Inglaterra.

El Senado extendió -sin que esta sea una de sus atribuciones- una invitación para que la Gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, se reuniera este martes con senadores, a fin de discutir la participación sin autorización de elementos extranjeros en operativos de seguridad. “De una vez, ya arrancada la nueva práctica parlamentaria, invitemos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, para que hablen sobre los negocios que hicieron en el sexenio de su papá. O invitemos, por supuesto, también a los responsables del Tren Interoceánico, del descarrilamiento.

“Pueden citar también -ay, perdón, me equivoqué- pueden invitar al hijo de Marcelo Ebrard para que venga a platicar de por qué se hospedó en la Embajada de México en Londres. O el mismo Marcelo, que venga y que platique. En un gobierno del PRI, con este tipo de corruptelas que se han dado y de excesos en la función pública, ya hubieran corrido a la mitad de los involucrados, si no es que a todos”, sostuvo. El senador dijo que también habría cabida para citar a José Rafael Ojeda Durán, ex titular de Marina, para discutir el huachicol.

“La lista es muy larga, el problema es que no la quieren ver. Creo que la invitación para el Senado ahorita puede ser abierta y temas sobran”, apuntó.

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