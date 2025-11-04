¡Histórico! Desde Canadá, llegan a México las primeras mariposas monarcas con chip transmisor

¡Ya llegan las mariposas monarca a México! Durante este 4 de noviembre comenzaron los reportes de avistamientos de estos increíbles insectos, que comienzan a llenar los bosques de oyamel en Michoacán y Estado de México, tras una larga migración, de más de 4 mil kilómetros desde Canadá, pasando por Estados Unidos.

Sin embargo, esta movilización es única, ya que por primera vez, las mariposas viajaron con un microchip pegado a su tórax, representando un gran avance científico, gracias al ‘Proyecto Colaboración Monarca’, encabezado por David La Puma, exdirector del Observatorio de Aves Cape May de Nueva Jersey y actual líder de Desarrollo de Mercados Globales de Cellular Tracking Technologies (CTT).

¡HISTÓRICO! POR PRIMERA VEZ, MARIPOSAS MONARCA LLEGAN A MÉXICO CON CHIPS TRANSMISORES

El dispositivo pesa unos 60 miligramos, mide entre cinco y ocho centímetros de largo y funcionan con energía solar y Bluetooth, facilitando la localización de las mariposas mediante herramientas y redes de monitoreo como las torres Motus y estaciones Terra.

Además, permite que científicos y expertos capturen datos más precisos sobre este fenómeno que año con año maravilla a miles de mexicanos.