¡Histórico! Desde Canadá, llegan a México las primeras mariposas monarcas con chip transmisor

México
/ 4 noviembre 2025
    Las mariposas monarca llegan a los bosques de oyamel en Michoacán y Estado de México, tras una larga migración, de más de 4 mil kilómetros desde Canadá, pasando por Estados Unidos. FOTO: ESPECIAL

¡Ya llegan las mariposas monarca a México! Durante este 4 de noviembre comenzaron los reportes de avistamientos de estos increíbles insectos, que comienzan a llenar los bosques de oyamel en Michoacán y Estado de México, tras una larga migración, de más de 4 mil kilómetros desde Canadá, pasando por Estados Unidos.

Sin embargo, esta movilización es única, ya que por primera vez, las mariposas viajaron con un microchip pegado a su tórax, representando un gran avance científico, gracias al ‘Proyecto Colaboración Monarca’, encabezado por David La Puma, exdirector del Observatorio de Aves Cape May de Nueva Jersey y actual líder de Desarrollo de Mercados Globales de Cellular Tracking Technologies (CTT).

¡HISTÓRICO! POR PRIMERA VEZ, MARIPOSAS MONARCA LLEGAN A MÉXICO CON CHIPS TRANSMISORES

El dispositivo pesa unos 60 miligramos, mide entre cinco y ocho centímetros de largo y funcionan con energía solar y Bluetooth, facilitando la localización de las mariposas mediante herramientas y redes de monitoreo como las torres Motus y estaciones Terra.

Además, permite que científicos y expertos capturen datos más precisos sobre este fenómeno que año con año maravilla a miles de mexicanos.

$!FOTO: ESPECIAL
FOTO: ESPECIAL

Como se dijo anteriormente, esta acción es parte del ‘Proyecto Colaboración Monarca’, una propuesta trinacional que, con esfuerzos coordinados y conjuntos, busca un mejor sistema de monitoreo para la elaboración de medidas de conservación y protección de estos insectos y su fenómeno migratorio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora, investigadores conocerán las rutas, tiempos de descanso y amenazas que enfrenta esta especie en su viaje anual.

LA PRIMERA MARIPOSA MONARCA CON CHIP TRANSMISOR... ¡EN COAHUILA!

La coordinadora del Programa Correo Azul, Rocío Treviño, destacó que la primera mariposa monarca hembra con transmisor satelital cruzó por la frontera de Coahuila hace unas semanas.

“Tras 37 días y dos mil 362 kilómetros recorridos, el ejemplar denominado LPM021 llegó a nuestro país, luego de ser liberado el pasado 13 de septiembre en Long Point, Ontario, Canadá. La mariposa monarca fue detectada el 19 de octubre a las 16:53 horas, cerca de La Presa de la Amistad, en Ciudad Acuña, Coahuila, dijo la funcionaria del programa enfocado en el monitoreo de esta especie.

De acuerdo con Cellular Tracking Technologies, cada etiqueta de radio ultraligera de 2.4 Gigahertz (GHz) para la mariposa monarca, tiene un costo de 175 dólares, más el plan de datos que debe tener para transmitir en tiempo real.

¿CUÁLES SON LOS SANTUARIOS DE LA MARIPOSA MONARCA EN MÉXICO?

Durante la temporada de invierno en México, las mariposas monarca se agrupan en una gran Área Natural Protegida, dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, declarada Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO en 2008.

Ésta se extiende por la frontera de dos estados: Michoacán y Estado de México. Dicha zona protege los bosques de oyamel, pino y cedro a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar, donde millones de mariposas monarca hibernan cada invierno después de migrar desde Canadá y Estados Unidos.

Dentro de la reserva, se encuentran estos santuarios que están abiertos al público:

1. El Rosario en Michoacán.

2. Sierra Chincua en Michoacán.

3. Piedra Herrada en Estado de México.

4. El Capulín en Estado de México.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

