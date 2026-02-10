Revelan videos de la detención de enfermera Gaby ‘N’ por homicidio de motociclista en Iztapalapa

México
/ 10 febrero 2026
    En videos difundidos en redes se observa a agentes de la Policía de Investigación notificando la orden de aprehensión a Gaby “N” CAPTURA DE PANTALLA | C4 J

Videos difundidos en redes muestran el momento en que agentes notifican la orden de aprehensión contra Gaby “N”, acusada de homicidio calificado

Durante la mañana de este martes fue difundido en redes sociales un video que capta el momento en el que agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México notifican una orden de aprehensión a la enfermera Gaby “N”, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un motociclista ocurrido el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa.

En el material audiovisual se escucha a uno de los agentes decir: “Usted está imputada por homicidio calificado”, mientras se le informa formalmente el motivo de su detención. De acuerdo con autoridades capitalinas, la aprehensión se llevó a cabo en el estado de Oaxaca, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), para posteriormente trasladarla a la Ciudad de México.

Tras su detención, Gaby “N” fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde un juez determinará su situación jurídica.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Gaby ‘N’... la enfermera que atropelló y arrastró por más de 1 km a motociclista en Iztapalapa

REVELAN VIDEO QUE MUESTRA EL MOMENTO EN EL QUE ARRESTAN A GABY ‘N’ POR HOMICIDIO DE MOTOCICLISTA

El comunicador Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, difundió el primer video acompañado del mensaje: “‘USTED ESTÁ IMPUTADA por HOMICIDIO CALIFICADO’. Así le notificaron la orden de aprehensión a la enfermera Gaby Gómez. Los agentes de @PDI_FGJCDMX se trasladaron anoche a @GobOax por ella. La detuvieron durante la madrugada. Ya la traen a la @FiscaliaCDMX ...y de ahí a Santa Martha”.

DIFUNDEN VIDEO DE GABY ‘N’ EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA DE CDMX

Horas más tarde fue difundido otro video en el que se observa a Gaby “N” en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fuertemente custodiada por elementos de la Policía de Investigación.

Este material también fue compartido por C4 Jiménez con el mensaje: “‘TODO EL PESO de LA LEY!’. Así llegó la enfermera Gaby Gómez, de Oaxaca a instalaciones de la @FiscaliaCDMX en @Alc_Iztapalapa. La lleva una agente de @PDI_FGJCDMX. Tras certificarla la trasladarán al penal de Sta Martha. Alguien le gritó: ‘todo el peso de la ley...’”.

ESTO SE SABE SOBRE LA MUERTE DE MOTOCICLISTA TRAS SE ARROLLADO POR GABY ‘N’

Los hechos ocurrieron la noche del 3 de enero, cuando Roberto Hernández, repartidor de 52 años de edad, perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil Honda City color azul en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, tras el impacto el vehículo continuó su marcha, lo que provocó que la víctima fuera arrastrada casi dos kilómetros fuera del lugar del accidente. Horas después, el automóvil fue localizado abandonado en la zona de Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Días más tarde se reportó que tanto Gaby “N” como sus familiares habrían abandonado el inmueble donde residían.

GABY ‘N’ FUE LOCALIZADA EN OAXACA

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la mujer fue localizada en el municipio de la Heroica Ciudad de Etzatla de Crespo, Oaxaca. Tras su detención, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde un juez definirá su situación legal.

De acuerdo con la autoridad, a partir del análisis de videograbaciones y entrevistas se identificó que Gaby “N” era quien conducía el vehículo que impactó y arrastró a la víctima, motivo por el cual es acusada del delito de homicidio calificado.

TE PUEDE INTERESAR: Arrollan a mujer que corría desorientada por calles de Monterrey

VIUDA DE MOTOCICLISTA EXIGE JUSTICIA POR SU ESPOSO

En entrevista para Telediario, Wendy Leiva, viuda de Roberto Hernández, señaló que su interés principal no es la reparación económica del daño, sino que se haga justicia por la muerte de su esposo.

“Sí, mira, a mí honestamente no me interesa la reparación del daño económicamente porque eso no, no lo va a regresar. No le va a quitar el dolor que le causó. Yo quiero que ella pague, que ella, este, que se haga la justicia”, expresó.

Agregó que se mantienen a la espera de la información que proporcione la Fiscalía para conocer los siguientes pasos del proceso judicial y presentarse ante la autoridad correspondiente.

