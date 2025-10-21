Hombres armados asesinaron al subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

El subsecretario de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue asesinado este 21 de octubre mientras viajaba en su vehículo sobre la carretera Morelia-Queréndaro, donde hombres armados lo alcanzaron y abrieron fuego en su contra.

La camioneta terminó volcada a un costado de la vía con más de 30 impactos en el parabrisas, el vidrio trasero destrozado y daños en la ventanilla del lado del conductor y en el techo.

El cuerpo del mando policial quedó tirado junto al vehículo. Medios locales reportaron que el ataque ocurrió cerca de las 13:00 horas, en las inmediaciones del poblado de San Isidro.