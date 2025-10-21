Hombres armados asesinaron al subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

México
/ 21 octubre 2025
    Hombres armados asesinaron al subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán
    El subsecretario de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue asesinado este 21 de octubre mientras viajaba en la carretera Morelia-Queréndaro. FOTO: REDES SOCIALES

Sujetos armados interceptaron a Víctor Daniel Velázquez Castillo, subsecretario de Seguridad Pública de Indaparapeo, y luego abrieron fuego contra él

El subsecretario de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, fue asesinado este 21 de octubre mientras viajaba en su vehículo sobre la carretera Morelia-Queréndaro, donde hombres armados lo alcanzaron y abrieron fuego en su contra.

La camioneta terminó volcada a un costado de la vía con más de 30 impactos en el parabrisas, el vidrio trasero destrozado y daños en la ventanilla del lado del conductor y en el techo.

El cuerpo del mando policial quedó tirado junto al vehículo. Medios locales reportaron que el ataque ocurrió cerca de las 13:00 horas, en las inmediaciones del poblado de San Isidro.

Elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo tras el atentado, aunque no se han reportado personas detenidas.

Indaparapeo se localiza en la región Morelia, colinda con Zinapécuaro y Álvaro Obregón, y es una zona en la que existe una disputa criminal entre José o Alan Martínez Durán, alias “El Primo”, y el grupo de Los Correa, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Temas


Asesinatos
Inseguridad
ataque armado

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


SSP

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

