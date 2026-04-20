Home office por el Mundial... ¿Por qué no aplicarlo de forma permanente en CDMX para evitar tráfico y contaminación?

Durante la presentación del proyecto “Mundial Verde”, la mandataria planteó medidas como el trabajo remoto y la posible suspensión de clases. “Sí necesitamos que este Mundial podamos entre todos trabajar para lograr que haya menos tráfico” , afirmó. La intención, según explicó, es disminuir la presión urbana en uno de los momentos de mayor afluencia internacional.

La reciente propuesta de Clara Brugada sobre implementar el home office durante el Mundial 2026 encendió una discusión que va más allá del evento deportivo. Lo que inició como una estrategia para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire terminó por convertirse en un debate sobre la forma en que se gestiona la ciudad y sus problemas estructurales.

El planteamiento incluyó además una visión ambiental: “Sí necesitamos que el home office regrese a la ciudad y el trabajo desde el hogar pueda ayudarnos a que tengamos aire limpio”. Sin embargo, lo que en papel parecía una medida funcional, en la práctica abrió un frente de cuestionamientos sociales.

REDES SOCIALES: ENTRE EL SARCASMO Y EL DESCONTENTO

La reacción digital fue inmediata. En plataformas como X y TikTok, el tema escaló rápidamente con comentarios que reflejan molestia y desconfianza. Una de las frases más compartidas resume el sentir colectivo: “O sea, que nos escondamos para que los turistas estén a gusto, ¿no?”.

Otros usuarios ironizaron sobre la propuesta con mensajes como: “En pocas palabras, escondan lo que está mal” o cuestionamientos directos: “¿Es más importante el fútbol que la educación?”. Estas opiniones, más allá del tono, dejan ver una percepción clara: muchos capitalinos sienten que se les está desplazando simbólicamente de su propia ciudad.

El debate no gira únicamente en torno al Mundial 2026, sino al mensaje implícito. Para una parte de la ciudadanía, las medidas parecen diseñadas para facilitar la experiencia turística, no necesariamente para mejorar la vida cotidiana de quienes habitan la CDMX.

¿MEDIDA TEMPORAL O SOLUCIÓN PERMANENTE?

El punto más relevante de la discusión es el fondo del asunto. Si el home office puede reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire durante un evento internacional, surge una pregunta lógica: ¿por qué no mantenerlo como política pública a largo plazo?

La capital enfrenta desde hace décadas problemas de movilidad y contaminación. Datos recientes indican que millones de personas pasan horas diarias en traslados, lo que impacta directamente en productividad y calidad de vida. En ese contexto, el trabajo remoto dejó de ser una alternativa emergente para convertirse en una herramienta viable.