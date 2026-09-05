Homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP y criptomonedas

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México
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    Homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP y criptomonedas
    Homicida de Atizapán y su cómplice tras su detención X

Diego Sebastián “N” ofreció 1.5 MDP por su liberación y enseñarles a convertir las criptomonedas a efectivo sin dejar rastro.

Diego Sebastián “N”, el homicida de Atizapán, intentó sobornar a los agentes de Fiscalía del Estado de México a cambio de su libertad. El asesino habría ofrecido criptomonedas con un valor de 1.5MDP.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberan-a-2-personas-secuestradas-en-veracruz-tras-operativo-por-ataque-a-agentes-de-la-sspc-JC23302391

Con información del periodista Carlos Jiménez, el asesino ofreció a los agentes 1.5 millones de pesos a cambio de su libertad y enseñarles a convertir criptomonedas a efectivo sin dejar rastro.

Al ser detenido también confeso que había mandado bitcoins a su esposa, quien se encontraba en España, pero que si lo liberaban él podría pedirle que le devolviera los 1.5 millones para dárselos a ellos.

$!Identificación oficial de la esposa del asesino
Identificación oficial de la esposa del asesino X

“Ya tenía todo planeado, Diego Sebastián Rosen le dio dinero a Gerardo Cisneros para que comprara lo que iba a usar en casa del tecladista. Le encargó guantes para no dejar huellas, cinta adhesiva, cinturones de plástico. Fue a comer tacos al Charco de las Ranas después de matar a Honas.”, agregó el periodista.

La Fiscalía del Estado de México buscará la máxima pena en su contra, se le encerrará por homicidio calificado además de maltrato animal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/embajador-johnson-lamenta-muerte-de-dos-agentes-de-la-sspc-tras-ataque-en-veracruz-honramos-su-servicio-EC23302035

¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS?

Son monedas digitales o virtuales que se utilizan para garantizar transacciones seguras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos.

Funcionan de manera descentralizada, es decir, no dependen de un central o gobierno que las emita o regule. Se gestionan a través de una red de computadoras.

Utilizan algoritmos matemáticos complejos para asegurar el envío de fondos y validad la propiedad de los activos. Estas operaciones no requieren revelar identidades reales en la red, pues se vinculan a direcciones o claves criptográficas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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