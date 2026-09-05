Homicida de Atizapán intentó comprar su libertad con 1.5 MDP y criptomonedas

Diego Sebastián “N”, el homicida de Atizapán, intentó sobornar a los agentes de Fiscalía del Estado de México a cambio de su libertad. El asesino habría ofrecido criptomonedas con un valor de 1.5MDP.

Con información del periodista Carlos Jiménez, el asesino ofreció a los agentes 1.5 millones de pesos a cambio de su libertad y enseñarles a convertir criptomonedas a efectivo sin dejar rastro. Al ser detenido también confeso que había mandado bitcoins a su esposa, quien se encontraba en España, pero que si lo liberaban él podría pedirle que le devolviera los 1.5 millones para dárselos a ellos.

“Ya tenía todo planeado, Diego Sebastián Rosen le dio dinero a Gerardo Cisneros para que comprara lo que iba a usar en casa del tecladista. Le encargó guantes para no dejar huellas, cinta adhesiva, cinturones de plástico. Fue a comer tacos al Charco de las Ranas después de matar a Honas.”, agregó el periodista. La Fiscalía del Estado de México buscará la máxima pena en su contra, se le encerrará por homicidio calificado además de maltrato animal.

¿QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS? Son monedas digitales o virtuales que se utilizan para garantizar transacciones seguras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. Funcionan de manera descentralizada, es decir, no dependen de un central o gobierno que las emita o regule. Se gestionan a través de una red de computadoras. Utilizan algoritmos matemáticos complejos para asegurar el envío de fondos y validad la propiedad de los activos. Estas operaciones no requieren revelar identidades reales en la red, pues se vinculan a direcciones o claves criptográficas.

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