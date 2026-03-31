Homicidio del matrimonio Tello Ruiz: Fiscalía de Tlaxcala apunta a deuda y relación extramarital como móviles

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México
/ 31 marzo 2026
    Homicidio del matrimonio Tello Ruiz: Fiscalía de Tlaxcala apunta a deuda y relación extramarital como móviles
    La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó que el asesinato del matrimonio estaría ligado a una deuda y un vínculo sentimental. Redes sociales

Autoridades de Tlaxcala reportaron cinco detenidos por el homicidio de la pareja desaparecida en febrero; investigan conflicto económico y móvil sentimental

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala informó que el homicidio del matrimonio conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello habría tenido como móviles principales un conflicto económico entre particulares y un componente sentimental derivado de una relación extramarital.

De acuerdo con las autoridades, la pareja, padres de familia vinculados al Colegio Oriente, desapareció el 19 de febrero y posteriormente fue localizada sin vida. Las indagatorias apuntan a que los hechos se originaron por tensiones financieras relacionadas con el manejo contable de una empresa y se agravaron por un vínculo personal entre uno de los implicados y una de las víctimas.

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FISCALÍA DETALLA AVANCES DEL CASO

En conferencia de prensa, Itzel Armenta Morales, titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, explicó que las víctimas viajaron a Tlaxcala para reunirse con Alejandro N. y su esposa Miriam N., quienes figuran entre los principales investigados.

Las investigaciones establecen que existía una deuda entre Alexandro Tello, originario de Puebla, y Alejandro N., relacionada con el manejo contable de una empresa administrada por este último. Según la autoridad, el conflicto se intensificó debido a una relación sentimental entre la víctima y Miriam N.

“Se tiene justificado en la carpeta de investigación que existía una relación de índole amorosa... lo que generó una situación sentimental”, señaló la fiscal durante la conferencia.

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CINCO PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS Y VINCULADAS A PROCESO

Como resultado de los actos de investigación, que incluyeron testimonios, análisis de campo y técnicas ministeriales, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra cinco personas, quienes actualmente están vinculadas a proceso por un juez de control.

Los detenidos son Christian N., Alejandro N.,Miriam N. y Hugo N. Otro implicado identificado también como Alejandro N.

Las autoridades señalaron que no se descarta la participación de más personas, por lo que las indagatorias continúan en curso.

RECONSTRUCCIÓN DE LA DESAPARICIÓN Y RUTA DEL CRIMEN

La carpeta de investigación establece que la desaparición del matrimonio, ambos de 50 años, ocurrió el 19 de febrero en Tlaxcala, donde habrían sido privados de la libertad.

Con apoyo de cámaras de videovigilancia del sistema C5i, se reconstruyó parte del recorrido. El último rastro fue detectado en San Sebastián Atlahapa.

Posteriormente, se documentó el traslado hacia el municipio de Tlaxco, y finalmente los cuerpos fueron localizados sin vida el 20 de febrero de 2026 en Chignahuapan.

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AUTORIDADES DESCARTAN VÍNCULO CON EL GOBIERNO ESTATAL

Durante la conferencia, la funcionaria fue cuestionada sobre una posible relación de uno de los implicados con la administración estatal encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar.

Armenta Morales aclaró que no existe evidencia en la carpeta de investigación que vincule formalmente a las víctimas o a los imputados con alguna actividad directa dentro del gobierno estatal.

La Fiscalía de Tlaxcala indicó que el caso permanece bajo investigación, particularmente en lo relacionado con el delito de desaparición cometida por particulares y el posterior homicidio. Las autoridades señalaron que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar la posible participación de más personas en los hechos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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