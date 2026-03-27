Giran orden de captura contra Silvano Aureoles por homicidio y tortura

El juez de control del fuero común libró un total de 16 mandamientos de captura contra ex servidores públicos y, además de Aureoles, en la lista también están incluidos Juan Bernardo Corona Martínez, ex Secretario de Seguridad Pública del Estado.

Un juez de Morelia giró una nueva orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el supuesto asesinato de 4 personas y tortura de otras 10, durante un operativo registrado en 2017 en la localidad de Arantepacua, en el Municipio de Nahuatzen.

Las órdenes de aprehensión fueron giradas por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, los dos primeros previstos con prisión preventiva de oficio, es decir, sin posibilidad de llevar el proceso penal en libertad.

De acuerdo con medios locales, Carlos Torres Piña, Fiscal General de Justicia de Michoacán, confirmó los mandamientos de captura.

Los delitos que se imputan a Aureoles y compañía derivan del operativo registrado el 5 de abril de 2017 en Arantepacua, Nahuatzen, que ocasionó un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales que tuvo un saldo de 4 muertos, 10 detenidos y siete agentes heridos.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes trataron de retirar un bloqueo en la carretera de la comunidad y recuperar 17 tráilers y 3 camionetas retenidas.

Según los antecedentes, en la protesta participaron comuneros, maestros y normalistas.

Para Aureoles, esta es la segunda orden de aprehensión que se gira en su contra y la primera que se autoriza en el fuero común.

El año pasado, la juez federal Patricia Sánchez Nava instruyó aún captura por el caso del presunto desfalco de 3 mil 412 millones de pesos, por la construcción de estaciones de Policía.