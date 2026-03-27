$!Padres de Eithan Daniel reciben condena de 10 meses por narcomenudeo; continúan en prisión por homicidio

Bryan Gabriel S. A. y Vianey Esmeralda H. G., señalados como presuntos responsables del asesinato de su hijo menor de edad, Eithan Daniel, de un año y medio, fueron condenados a 10 meses de prisión; sin embargo, la sentencia no corresponde al delito de homicidio, sino a posesión simple de narcóticos. Ambos fueron vinculados a proceso el pasado 25 de marzo ante la jueza María Concepción Carrillo Parga en Chihuahua. Durante la audiencia, los imputados renunciaron al plazo de investigación complementaria y aceptaron su responsabilidad penal en el delito de narcomenudeo, lo que permitió la imposición de una pena reducida mediante un procedimiento abreviado. De acuerdo con la resolución, los acusados fueron encontrados responsables de posesión simple de cocaína y marihuana. La pena privativa de la libertad establecida puede ser sustituida por un beneficio condicional, como trabajo comunitario, cuando los sentenciados no cuentan con antecedentes penales y la condena es de corta duración, condiciones que se cumplen en este caso.

PADRES DE EITHAN DANIEL PERMANECERÁN EN PRISIÓN PREVENTIVA A pesar de la posibilidad de cumplir la sanción en libertad condicional, ambos deberán continuar en prisión preventiva debido a que enfrentan un proceso distinto por homicidio calificado agravado en perjuicio del menor Eithan Daniel. Además, Vianey Esmeralda H. G. también enfrenta cargos por delitos contra el respeto a los cadáveres relacionados con el mismo caso. Debido a que ambos permanecen sujetos a 24 meses de prisión preventiva por estos delitos, no podrán acceder a la libertad condicional. DURANTE DETENCIÓN DE BRYAN GABRIEL DECOMISAN COCAÍNA Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso que Bryan Gabriel fue detenido el 18 de marzo a las 16:50 horas. Elementos policiales que circulaban por la calle Juan Balderas, en la colonia Fronteriza, observaron un vehículo Pontiac gris y solicitaron al conductor detener la marcha. Al descender del automóvil, el hombre mencionó a uno de los agentes que “traía muletas”, lo que derivó en una revisión preventiva. Durante la inspección, los policías localizaron bolsas de plástico que contenían cocaína, motivo por el cual fue arrestado.

VIANEY ESMERALDA PORTABA ESTUPEFACIENTES Y FUMABA MARIHUANA AL MOMENTO DE SER DETENIDA La detención de Vianey Esmeralda ocurrió ese mismo día, alrededor de las 19:00 horas, cuando elementos que investigaban el homicidio del menor observaron a una mujer en la carretera a Ascensión —Federal 2, metros antes del cruce con la calle Profesora Emilia Téllez. De acuerdo con el informe, la mujer vestía pantalonera negra con blanco, playera negra y portaba una bolsa tipo mariconera al hombro. Los agentes señalaron que fumaba un cigarro con olor a marihuana. Al percatarse de la presencia policial, presuntamente tiró el cigarro y lo pisó en varias ocasiones hasta deshacerlo, mientras jalaba del brazo al niño que llevaba consigo. Cuando los oficiales le preguntaron qué estaba fumando, la mujer guardó silencio. Tras realizar una inspección, los agentes reportaron haber encontrado envoltorios con estupefacientes, por lo que procedieron a su detención. INVESTIGACIÓN POR EL HOMICIDIO DE EITHAN DANIEL SE MANTIENE ACTIVA Además de la sentencia por narcomenudeo, ambos permanecen privados de la libertad de manera preventiva por el asesinato de Eithan Daniel. La Fiscalía de Distrito Zona Norte cuenta hasta septiembre para concluir la investigación complementaria del caso. El homicidio del menor derivó en la detención inicial de varios integrantes de la familia; sin embargo, estos recuperaron su libertad poco tiempo después. Hasta el momento, la pareja no ha recibido una sentencia por el delito de homicidio, proceso que continúa en etapa de investigación.

Publicidad

Temas

Drogas homicidios sentencias

Localizaciones

Chihuahua

