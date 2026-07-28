Homicidios en Tepito son por enfrentamientos entre criminales, asegura Fiscalía capitalina

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Homicidios en Tepito son por enfrentamientos entre criminales, asegura Fiscalía capitalina
    La titular de la FGJ capitalina atribuyó la violencia al enfrentamiento entre dos grupos delictivos que operan en la zona. Cuartoscuro

Alcalde Luján dijo que trabajan en los casos de homicidio, así como en la identificación de los grupos criminales

CDMX.- Los homicidios que se han registrado recientemente en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, se debe a un enfrentamiento entre dos grupos que operan en la zona, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/retrasan-plan-maestro-del-tren-interurbano-el-insurgente-GM22486563

Durante su informe mensual, Alcalde Luján dijo que se está trabajando en los casos de homicidio, así como en la identificación de los grupos criminales.

“Se tiene un trabajo muy, muy profundo, no nada más en lo que respecta a estos casos que se están investigando y en donde ya hay avances importantes sino también en lo que hace a los grupos criminales que están identificados en esta zona donde ya ha habido detenciones muy relevantes en los últimos meses en relación con los líderes de estas bandas”.

OBJETIVO: DESARTICULAR A GRUPOS CRIMINALES

Destacó el trabajo que se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) para el combate y desarticulación de los grupos criminales.

“En ambos casos hay equipos que están colaborando todo el tiempo para poder avanzar en las investigaciones y eso es lo que se está haciendo, no nada más en lo que respecta a los homicidios en concreto que se están dando hoy en día, sino también en los grupos criminales, la idea es poder desarticular estos grupos criminales”, aseguró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-unam-emitir-recomendacion-esta-semana-sobre-ingreso-2026-NM22485923

La fiscal capitalina dijo que en los próximos meses se irá observando, a partir de las acciones que autoridades están realizando, cómo es que se contendrán los homicidios en la zona de Tepito.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Narcomenudeo
Narcoviolencia

Localizaciones


CDMX
Tepito
Alcaldía Cuauhtémoc.

Personajes


Bertha Alcalde Luján

Organizaciones


PGJ
SSC

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Trump y los arreglos con México

Trump y los arreglos con México
true

Rocky... ¿Somos todos?

Sheinbaum insistió en que deben indagar las posibles irregularidades en este proceso y determinar cuáles serán las acciones a seguir.

Si se cometió delito en la UNAM, debe intervenir la FGR: Claudia Sheinbaum
Un video difundido por Pie de Nota muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar durante una conversación en una presunta sala de juntas.

Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”

Las fechas de depósito de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran definidas.

¿Cuándo cobras? Calendario de pagos de Pensión IMSS e ISSSTE para agosto 2026
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Edson Álvarez podría dejar al West Ham tras finalizar su préstamo con Fenerbahçe y disputar la próxima campaña en Países Bajos o España.

Edson Álvarez desata una puja en Europa: Ajax y Real Sociedad van por el mexicano
Marc Cucurella presumió el retrato de Luis de la Fuente con la Copa del Mundo, plasmado en su antebrazo izquierdo.

¡Promesa cumplida! Marc Cucurella se tatúa a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026