Homicidios en Tepito son por enfrentamientos entre criminales, asegura Fiscalía capitalina

CDMX.- Los homicidios que se han registrado recientemente en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, se debe a un enfrentamiento entre dos grupos que operan en la zona, informó la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), Bertha Alcalde Luján.

Durante su informe mensual, Alcalde Luján dijo que se está trabajando en los casos de homicidio, así como en la identificación de los grupos criminales. “Se tiene un trabajo muy, muy profundo, no nada más en lo que respecta a estos casos que se están investigando y en donde ya hay avances importantes sino también en lo que hace a los grupos criminales que están identificados en esta zona donde ya ha habido detenciones muy relevantes en los últimos meses en relación con los líderes de estas bandas”.

OBJETIVO: DESARTICULAR A GRUPOS CRIMINALES Destacó el trabajo que se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) para el combate y desarticulación de los grupos criminales. “En ambos casos hay equipos que están colaborando todo el tiempo para poder avanzar en las investigaciones y eso es lo que se está haciendo, no nada más en lo que respecta a los homicidios en concreto que se están dando hoy en día, sino también en los grupos criminales, la idea es poder desarticular estos grupos criminales”, aseguró.

La fiscal capitalina dijo que en los próximos meses se irá observando, a partir de las acciones que autoridades están realizando, cómo es que se contendrán los homicidios en la zona de Tepito.