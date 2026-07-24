Hallan hombre embolsado en Tepito; SSC detiene a sospechoso

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Hallan hombre embolsado en Tepito; SSC detiene a sospechoso
    Las autoridades indicaron que gracias al apoyo del monitoreo de las cámaras de vigilancia se identificó a un sujeto que arrojó el cuerpo. Cuartoscuro

La SSC informó que uniformados encontraron en una bolsa de plástico color azul a un hombre de aproximadamente 40 años ya sin signos vitales

CDMX.- Entre cajas de cartón y desperdicios fue abandonado la mañana de este viernes un cadáver embolsado en la Alcaldía Cuauhtémoc.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Jesús Carranza y Libertad, de la Colonia Morelos, en la zona de Tepito, aproximadamente a las 06:00 horas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bloquea-la-uif-a-32-personas-y-empresas-por-operativo-enjambre-en-morelos-PE22402397

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron informados del hecho a través de la radiofrecuencia, por lo que se trasladaron al lugar.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los uniformados encontraron en una bolsa de plástico color azul a un hombre de aproximadamente 40 años ya sin signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

IDENTIFICAN A HOMBRE QUE ABANDONÓ EL CUERPO

Ante el hecho, los policías realizaron un amplio acordonamiento para evitar que transeúntes accedieran a la zona.

Las autoridades indicaron que gracias al apoyo del monitoreo de las cámaras de vigilancia se identificó a un sujeto que vestía una sudadera verde, el cual llegó al sitio, arrojó la bolsa y se alejó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desarticulan-celula-ligada-a-ataque-en-campo-de-futbol-en-yautepec-morelos-CE22402033

En su ruta de escape, el individuo fue interceptado sobre la Avenida Eje 1 Norte y durante la revisión preventiva, hecha bajo los protocolos policiales, le aseguraron 20 dosis de mariguana.

INICIAN INDAGATORIAS

El sujeto de 26 años fue trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde continuarán las indagatorias y se definirá su situación jurídica.

La Unidad Forense de la FGJCDMX concluyó sus diligencias minutos después de las 08:00 horas y trasladaron el cadáver al forense.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reconoce-sheinbaum-complejidad-para-negociar-con-trump-ME22401159

Luego del retiro de las autoridades, los comerciantes continuaron con sus actividades cotidianas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios

Localizaciones


CDMX
Tepito
Alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones


Fgj
SSC

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La tecnología de las trampas académicas

La tecnología de las trampas académicas
true

Caso Rocky: la incongruencia y violencia de los influencers
Sheinbaum respondió a Vicente Fox tras defender a Ernesto Ruffo. La presidenta afirmó que la investigación de la FGR no tiene motivaciones políticas y que el caso está sustentado en pruebas.

‘No se vaya a quemar’... Sheinbaum a Vicente Fox por defensa de Ruffo Apple
La Fiscalía General de la República identificó un conglomerado criminal en el que está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien permanece en el penal de El Altiplano.

Caso Ruffo Appel; logra la FGR identificar 4 empresas a las que llegaba el huachicol

Esta es la vivencia desgarradora de Rocky, perrito de Saltillo, un ser sintiente que dependía enteramente de la protección humana y fue defraudado.

El sufrimiento de Rocky, perrito de Saltillo... estos son los graves daños que padeció al ser arrastrado por su dueña en camioneta
Ante este panorama, el IMSS explicó cuál es la manera adecuada de lavar y desinfectar frutas y verduras, además de recordar la importancia del uso de agua y jabón para prevenir infecciones.

IMSS revela la forma correcta de lavar frutas y verduras para evitar enfermedades; este es el jabón que debes usar
Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa

Triunfa ‘El Desaire’: Saltillo recibe con alfombra roja a la película hecha en casa
Mr. Iguana será el primer representante de Lucha Libre AAA en recibir una figura Ultimate Edition producida por Mattel.

¡Histórico! Mattel lanzará figuras de AAA con WWE; Mr. Iguana será el primero