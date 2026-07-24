Hallan hombre embolsado en Tepito; SSC detiene a sospechoso

CDMX.- Entre cajas de cartón y desperdicios fue abandonado la mañana de este viernes un cadáver embolsado en la Alcaldía Cuauhtémoc. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Jesús Carranza y Libertad, de la Colonia Morelos, en la zona de Tepito, aproximadamente a las 06:00 horas.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron informados del hecho a través de la radiofrecuencia, por lo que se trasladaron al lugar. De acuerdo con el reporte de la SSC, los uniformados encontraron en una bolsa de plástico color azul a un hombre de aproximadamente 40 años ya sin signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

IDENTIFICAN A HOMBRE QUE ABANDONÓ EL CUERPO Ante el hecho, los policías realizaron un amplio acordonamiento para evitar que transeúntes accedieran a la zona. Las autoridades indicaron que gracias al apoyo del monitoreo de las cámaras de vigilancia se identificó a un sujeto que vestía una sudadera verde, el cual llegó al sitio, arrojó la bolsa y se alejó.

En su ruta de escape, el individuo fue interceptado sobre la Avenida Eje 1 Norte y durante la revisión preventiva, hecha bajo los protocolos policiales, le aseguraron 20 dosis de mariguana.

INICIAN INDAGATORIAS El sujeto de 26 años fue trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde continuarán las indagatorias y se definirá su situación jurídica. La Unidad Forense de la FGJCDMX concluyó sus diligencias minutos después de las 08:00 horas y trasladaron el cadáver al forense.

Luego del retiro de las autoridades, los comerciantes continuaron con sus actividades cotidianas.