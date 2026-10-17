Huracán Trudy se intensifica a categoría 2

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    Huracán Trudy se intensifica a categoría 2 Gobierno de México
Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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El fenómeno meteorológico también provocará precipitaciones muy fuertes en Jalisco y Nayarit, según confirmó el Gobierno de México.

El huracán Trudy volvió a ganar fuerza y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano. Las autoridades advierten que el fenómeno meteorológico provocará lluvias intensas, vientos fuertes y alto oleaje en varios estados del occidente del país.

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COLIMA Y MICHOACÁN EN ALERTA MÁXIMA POR LLUVIAS INTENSAS

Las lluvias más fuertes se registrarán en las costas de Colima y Michoacán. Las autoridades de Protección Civil piden a la población extremar precauciones ante el riesgo de inundaciones en zonas bajas y el incremento rápido en los niveles de ríos y arroyos.

Por su parte, Jalisco y Nayarit experimentarán lluvias muy fuertes acompañadas de ráfagas de viento. Se recomienda evitar actividades en la playa y estar atentos a los avisos de las autoridades locales por posibles deslaves en carreteras.

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RECOMENDACIONES PRINCIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

El Gobierno de México pide a los habitantes de los estados afectados seguir estas medidas básicas de seguridad:

Ubicar los refugios temporales más cercanos a su domicilio.

Tener a la mano documentos importantes en bolsas de plástico bien cerradas.

Evitar cruzar arroyos o calles inundadas a pie o en vehículo.

Consultar solo canales oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional para evitar desinformación.

Se prevé que el fenómeno continúe generando mal tiempo durante las próximas horas mientras avanza por el océano Pacífico.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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