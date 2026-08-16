Indagan muerte de pareja en San Pedro, NL; hombre cayó al vacío y mujer fue hallada en habitación

MONTERREY, NL.- Una mujer fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel, mientras que su presunta pareja también perdió la vida tras caer de varios pisos de altura en el complejo Metropolitan Center, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Autoridades investigan los hechos reportados cerca de las 08:25 horas de la mañana de este domingo en el inmueble ubicado en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Diego Rivera, en el sector Valle Oriente.

Elementos se movilizaron ante el deceso de un hombre que se habría lanzado a una altura de varios pisos en el complejo de edificios Metropolitan Center.

Durante la diligencia, también se encontró el cuerpo sin vida de una mujer al interior de una habitación de un hotel ubicado en el complejo, en el cual se habría hospedado el 14 de agosto pasado.

La movilización fue por la presencia del hombre que cayó desde la terraza del inmueble, sin embargo ahora se investiga su posible implicación en la muerte de la mujer antes de morir. La víctima mortal de los sucesos no ha sido identificada, pero se trata de un hombre de entre 30 y 35 años que vestía una playera en color azul, pantalón negro y una chamarra en color café. Agentes de investigación se dedicaron a ubicar las cámaras de seguridad del inmueble para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

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