$!Identifican a adulta mayor hallada abandonada en carretera de Matamoros; podría ser originaria de Texas

Una mujer adulta mayor se encontró abandonada, a la orilla de una carretera desolada en Matamoros, Tamaulipas, sentada en una silla de ruedas. La mujer se encontraba sola, con una pequeña bolsa de pertenencias, expuesta a las bajas temperaturas registradas en la zona el día martes. El día de doy se conoció su identidad después de que la mujer, de nombre Nilda Perales Ramo, recobrara la conciencia mientras recibía cuidados en un hospital. De acuerdo con testimonios difundidos por ciudadanos y publicaciones en plataformas digitales, la mujer fue dejada en la vía pública y permaneció en ese lugar hasta que vecinos alertaron a las autoridades y a grupos de apoyo social al percatarse de su situación.

DIF ACTIVA PROTOCOLO PARA PROTEGER A MUJER MAYOR QUE FUE ENCONTRADA A LA ORILLA DE UNA CARRETERA El Sistema DIF Tamaulipas informó que el caso fue atendido de manera inmediata y que se activaron los protocolos correspondientes para la salvaguarda de los derechos de la adulta mayor. Según el reporte oficial, la mujer, de aproximadamente 80 años de edad, fue localizada en el kilómetro 15 de la carretera Laura Villar. En un primera instancia recibió atención por parte de personal de la Cruz Roja, para posteriormente ser trasladada al Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo, donde permaneció internada bajo observación médica. MUJER ENCONTRADA ABANDONADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA EN MATAMOROS PERMANECIÓ INCONSCIENTE Un día después del hallazgo, el DIF Matamoros informó que la adulta mayor continuaba inconsciente y sin posibilidad de proporcionar datos sobre su identidad. Así lo dio a conocer Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de niñas, niños y adolescentes del Sistema DIF Matamoros, en declaraciones a Milenio-Multimedios: “Hasta la fecha, ahorita aún sigue inconsciente en el hospital. No contaba ella con ninguna identificación a la mano, no. Ella estaba simplemente sentada en una silla de ruedas, donde estaba como desmayada, por decirlo así. No hemos podido lograr que restablezca sus sentidos, que vuelva en sí; el hospital está haciendo todo lo posible por recuperarla”.

PRESENTAN DENUNCIA POR PRESUNTO DELITO DE ABANDONO DE PERSONAS Tras conocer los hechos, la Procuraduría del Sistema DIF interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por el presunto delito de abandono de persona, con el objetivo de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades conforme a la ley. De manera preliminar, autoridades señalaron que existe la hipótesis de que la mujer pudo haber sido trasladada desde Estados Unidos hasta el lugar donde fue encontrada, debido a antecedentes de casos similares registrados en Matamoros en años recientes. No obstante, se precisó que será la autoridad judicial la encargada de confirmar o descartar esta línea de investigación. INDICIOS APUNTAN A POSIBLE PROCEDENCIA DE ESTADOS UNIDOS El procurador Héctor Hugo Gutiérrez Treviño explicó que algunos elementos detectados al momento del hallazgo reforzaron la hipótesis de una posible procedencia estadounidense. “Sí, es lo que estábamos detectando, debido a algunas ropas, porque es una señora cuidada, es una señora que su piel está cuidada, no es una indigente, no es una señora de calle... Por su ropa, unas calcetas que nada más en los hospitales americanos se ponen, no se consiguen en ningún lugar más que en los hospitales americanos”, señaló. Ante estos indicios, se notificó a la policía del Valle de Texas, con el fin de trabajar de manera coordinada en la localización de familiares o personas cercanas a la adulta mayor. DIF SOLICITA APOYO CIUDADANO PARA LOCALIZAR A FAMILIARES Como parte de las acciones de localización, el Sistema DIF puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos 834 110 0141 y 868 810 9550 extensión 1024, así como el correo electrónico personasmayores@diftamaulipas.go, para recibir cualquier información que ayude a identificar o ubicar a los familiares de la mujer. ADULTA MAYOR ABANDONADA EN CARRETERA DE MATAMOROS RECUPERA LA CONCIENCIA Este día se dio a conocer un avance significativo en el caso. Autoridades del Sistema DIF Matamoros confirmaron que la mujer recuperó la conciencia y logró proporcionar su nombre.La adulta mayor se identificó como Nilda Perales Ramos. De acuerdo con información oficial, Nilda Perales permaneció inconsciente durante varios días luego de haber sido presuntamente sometida con una sustancia no identificada, situación que forma parte de las investigaciones en curso. Las autoridades señalaron que fue localizada en condiciones delicadas el pasado 17 de diciembre, a la altura del kilómetro 15 de la carretera que conduce a Playa Bagdad. Actualmente, la mujer se encuentra bajo resguardo institucional en una Casa DIF ubicada en la capital del estado, donde recibe atención médica especializada y cuidados integrales. Su permanencia en este espacio se mantendrá hasta que su estado de salud muestre una mejoría significativa, priorizando su estabilidad física y emocional.

PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES RESPALDA ORIGEN TEXANO DE NILDA PERALES En redes sociales ha comenzado a circular una publicación que muestra un perfil de Instagram con la fotografía de Nilda Perales Ramos, en la que se menciona que están buscándola y se señala que la mujer habría llegado a México el 12 de junio del presente año procedente de Laredo, Texas.