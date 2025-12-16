‘Caer en actos de violencia es condenable’: Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el “espectáculo” de violencia ocurrido el lunes en el Congreso de la Ciudad de México, cuando diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) tomaron la tribuna entre gritos y jaloneos, lo que derivó en la suspensión de la sesión ordinaria.

Durante su conferencia mañanera de este martes 16 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria federal hizo un llamado a legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas para evitar actos de violencia dentro de los recintos parlamentarios.

“Muy mal, está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos: no tienen por qué llegar a la violencia”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre los hechos.

La presidenta subrayó que, si bien existen mecanismos parlamentarios para expresar desacuerdos, los actos violentos no son aceptables bajo ninguna circunstancia. “Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna; nosotros lo hicimos en su momento contra algunas leyes, pero caer en actos de violencia es condenable”, sostuvo.

La sesión del Congreso capitalino fue suspendida luego de que legisladores del PAN ocuparon la tribuna, al acusar que integrantes de Morena pretendían modificar un dictamen relacionado con la transformación del órgano de transparencia de la capital del país.

El incidente generó confrontaciones verbales y físicas en el pleno, lo que obligó a la Mesa Directiva a decretar un receso ante la falta de condiciones para continuar con los trabajos legislativos.

Sheinbaum reiteró que el diálogo y el debate democrático deben prevalecer en los espacios institucionales, especialmente en un contexto en el que se discuten reformas de alto impacto para la vida pública del país.

Finalmente, la mandataria enfatizó que las diferencias políticas deben resolverse a través de los canales legales y parlamentarios, sin recurrir a la confrontación física, a fin de preservar la legitimidad y el respeto hacia las instituciones democráticas. Con información de El Universal