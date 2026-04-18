Identifican por ADN a Lázaro Mendoza, defensor ambiental, tras hallazgo de restos calcinados en Michoacán

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México
/ 18 abril 2026
    Identifican por ADN a Lázaro Mendoza, defensor ambiental, tras hallazgo de restos calcinados en Michoacán
    Fiscalía confirma más del 80% de coincidencia de ADN con Lázaro Mendoza, activista hallado calcinado en Michoacán tras días de búsqueda Redes sociales

Confirman identidad de Lázaro Mendoza Ramírez tras pruebas de ADN; investigan homicidio en Salvador Escalante

La noche del viernes se confirmó una coincidencia superior al 80 por ciento entre las muestras de ADN de los restos calcinados localizados en un vehículo en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, y el perfil genético de Lázaro Mendoza Ramírez, quien había sido reportado como desaparecido a inicios de la semana.

El resultado fue dado a conocer tras análisis realizados por la Fiscalía General del Estado, que mantiene abierta la investigación.

El hallazgo de los restos ocurrió desde el pasado miércoles, cuando se reportó una camioneta calcinada con un cuerpo en su interior en un camino de terracería que conecta con una carretera de la región. Posteriormente, tras las pruebas genéticas, se estableció la alta probabilidad de correspondencia con el activista y colaborador de radio comunitaria.

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BÚSQUEDA Y PROTESTAS ANTECEDIERON LA CONFIRMACIÓN

Familiares de Mendoza Ramírez reportaron su desaparición luego de perder contacto con él la tarde del martes, cuando se dirigía a la comunidad de Cuangatzio para realizar labores en una huerta. De acuerdo con los reportes, la comunicación se interrumpió alrededor de las 15:00 horas, lo que motivó que su esposa notificara a sus compañeros de la estación Radio La Fragua.

A partir de ese momento, se desplegaron acciones de búsqueda por parte de familiares, comuneros y habitantes de la región lacustre. Las movilizaciones incluyeron bloqueos en la autopista Siglo XXI, a la altura de la caseta de Zirahuén, donde los manifestantes solicitaron la intervención de autoridades estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública.

Las protestas derivaron en un operativo de seguridad por parte de corporaciones estatales, mientras continuaban las diligencias para localizar al activista.

LAZARO MENDOZA: TRAYECTORIA COMO ACTIVISTA Y COLABORADOR COMUNITARIO

Lázaro Mendoza Ramírez, de 51 años, era originario de la comunidad de Paramuén y participaba en actividades de carácter social y ambiental en su localidad. En meses recientes se integró como colaborador de la estación comunitaria Radio La Fragua de Santa Clara del Cobre.

De acuerdo con los registros, antes de su desaparición realizó un video en la zona de El Querendal, donde documentó acciones relacionadas con la recolección de residuos tras una denuncia ciudadana.

También se informó que en años anteriores formó parte de los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán a partir de 2014, y posteriormente continuó con labores comunitarias en su región.

ACTIVISTA HABÍA SEÑALADO IRREGULARIDADES EN OBRAS PÚBLICAS

Familiares y personas cercanas señalaron que el activista había denunciado irregularidades relacionadas con obras públicas en la administración municipal. Asimismo, se dio a conocer que integrantes de la estación Radio La Fragua habían enfrentado amenazas y procesos legales en enero de 2025, tras una denuncia promovida por la alcaldesa María Dayana Pérez Mendoza, la cual posteriormente fue retirada.

La confirmación de la identidad de Mendoza Ramírez fue difundida también por la propia estación de radio en la que colaboraba, donde sus compañeros informaron sobre el resultado de las pruebas genéticas.

REGIDOR DE SALVADOR ESCALANTE CONDENA ASESINATO DEL ACTIVISTA LÁZARO MENDOZA

El regidor de Salvador Escalante, Diego Martínez, se pronunció tras la confirmación del fallecimiento, señalando la necesidad de que las autoridades avancen en las investigaciones. Indicó que corresponde a la Fiscalía estatal esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

A través de sus redes sociales, el regidor compartió:

“Lo que hoy ocurrió no puede ni debe maquillarse: esto es un crimen. Es un golpe brutal contra un luchador social, un hombre que dio todo por su pueblo y por las causas más justas de Salvador Escalante. Aunque aún no se conocen las razones, no hay ninguna justificación para la violencia que estamos viviendo; hoy nuestro municipio está herido y cada vez más hundido en la inseguridad.

Exigimos justicia inmediata. A la Fiscalía General del Estado de Michoacán le corresponde actuar rápido, con claridad y dar resultados. Es urgente que intervengan los tres niveles de gobierno, porque no podemos seguir así, no podemos permitir que la violencia siga avanzando en nuestro municipio.

Esta imagen que hoy compartimos no es casualidad: muestra quién era Lázaro Mendoza, un hombre que tocó puertas, que buscó apoyo en todos los espacios posibles, incluso con liderazgos como Guillermo Valencia Reyes, no por ideologías, sino por convicción, por su lucha y por su pueblo. Lázaro no buscaba fama, buscaba justicia, dignidad y un mejor futuro para su comunidad.

Hoy le arrebataron la vida de la forma más brutal, pero su voz no puede quedar en el silencio. Que este crimen no quede impune, que su muerte no sea una más, que haya justicia.

En paz descanse, Lázaro Mendoza Ramírez.”

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FISCALÍA DE MICHOACÁN REALIZA INVESTIGACIÓN

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene en curso los análisis complementarios y las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

Desde la noche del viernes y durante las primeras horas del sábado comenzaron a circular mensajes de condolencia por parte de familiares, amigos y miembros de la comunidad, quienes también solicitaron el esclarecimiento del caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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