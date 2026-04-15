Nuevo León: Ejecutado en San Pedro huyó de Sinaloa por una deuda

Hasta el momento, dijo la fuente, este adeudo es la principal línea de investigación que se sigue en la ejecución de Juan Carlos García Núñez, de 26 años.

El joven asesinado el lunes en San Pedro, afuera del complejo Arboleda, presuntamente vino a Nuevo León huyendo de Sinaloa, donde recibió amenazas por una deuda que tenía, informó ayer una fuente policial.

Agregó que se tiene la sospecha de que la deuda sea de drogas, pero en las indagatorias eso aún no se ha confirmado.

En Nuevo León, dijo, no se le han encontrado posibles problemas que hayan motivado el crimen.

Según el informante, García Núñez llegó hace unos seis meses a Monterrey, donde vivía junto con su familia -que también se mudó a la Ciudad- en una propiedad rentada en la Colonia Vista Hermosa, que está dividida en tres casas de renta.

Añadió que el joven trabajaba como chofer y mozo de una persona, de la que no se especificó su identidad y actividad laboral.

La camioneta Jeep Gran Cherokee blindada que traía era para el traslado de su patrón y los mandados que hacía, se estableció.

La ejecución fue cometida alrededor de las 12:50 horas del lunes, en la Avenida Roble, a unos metros del cruce con Bulevar Botánica, en las inmediaciones del complejo Arboleda.

La fuente policial precisó que al momento que fue ejecutado, sí estaba siendo infraccionado por un agente vial de San Pedro.

Expresó que el oficial estaba en su patrulla verificando información de García Núñez y de la camioneta, cuando se emparejó un auto y al menos un empistolado le disparó a la víctima.

Con al menos cinco heridas producidas por proyectiles de arma de fuego -sin precisarse si todas son entradas o algunas salidas- el joven quedó grave, con su credencial de elector en sus piernas.

ERA CANTANTE DE CORRIDOS

García Núñez era cantante amateur de corridos norteños y subía a sus redes sociales extractos de videos musicales y otros donde aparece tocando el acordeón.

Con el usuario juangarciaofficiall, publicó en TikTok 28 videos hasta octubre del 2023 que acumularon desde 12 mil hasta 322 mil vistas.

“Al estilo de #juanitogarcia excelente fin de semana”, escribió en uno de ellos.

En otro video, con 17 mil vistas, aparece con un mono capuchino colgado al cuello.

Sin embargo, hay comentarios de personas que se refieren a él como “el asaltante de Oxxos”, e incluso cuestionan si es cierto que estuvo un tiempo en la cárcel.

“¿Este wey (sic) fue el que asaltó el Oxxo?”, “El viejo ya no anda de asaltante”, “¿Ya dejaste de asaltar Oxxos?” y “¿No estaba en la cárcel?”, son algunos de los comentarios.