Impide gusano barrenador a México exportar un millón de reses a Estados Unidos

Con el cierre del mercado estadounidense por más de un año por la presencia del gusano barrenador, México prácticamente dejó de exportar un millón de unidades de ganado bovino, lo que generó una afectación de 700 millones de dólares y minó la relación agropecuaria bilateral.

Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), explicó que, en promedio anual, México exporta cerca de 1.2 millones de cabezas de ganado, casi en su totalidad a Estados Unidos, pero ante el cierre de la frontera tras la propagación del gusano barrenador prácticamente se freno el comercio exterior de este sector.

”Solamente alcanzamos a exportar 230 mil cabezas este año, en las aperturas y cierres intermitentes que tuvimos”, detalló.

”Si calculamos el costo de oportunidad de haber mandado un millón de becerros más este 2025 a los Estados Unidos, no quiere decir que se esté perdiendo ese ganado, lo estamos comercializando en México, pero con un diferencial de precio de casi 700 dólares (por unidad)”.

De acuerdo con datos de CNOG, si bien los becerros que no se exportaron están listos para una posible reapertura del mercado de EU, los costos de producción siguen al alza por los tratamientos aplicados, además de la diferencia de precios de venta en ambos paìses, los cuales son cargos que asume principalmente el productor.

Considerando un costo de 6 pesos por kilo, el productor absorbe alrededor de mil 500 a 2 mil pesos por cabeza (250 kilos por animal) para el tránsito de ese ganado hacia las engordas del centro y del norte, detalló.

El panorama para México este año no se percibe mejor.

El 31 de diciembre, EU y México informaron que el gusano barrenador se presentó en un becerro nacido en Llera, Tamaulipas. Ayer reportaron el primer caso en el Estado de México, en la herida de una cabra que no recibió atención, en el municipio de Tlatlaya.