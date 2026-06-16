Impone CNA multas de 59.6 mdp por colusión en sector Salud

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    Impone CNA multas de 59.6 mdp por colusión en sector Salud
    IMSS e ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025. UNSPLASH

Sin especificar los nombres de sancionados, se detalló que las anomalías se detectaron en licitaciones públicas de material de radiografías

La Comisión Nacional Antimonopolios sancionó con 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas físicas por colusión en licitaciones públicas de material de radiografías.

De acuerdo con la resolución, las empresas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias de presentación de propuestas. La conducta se realizó entre octubre de 2010 y diciembre de 2016. Sin embargo, la Comisión no dio a conocer los nombres de las empresas sancionadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/financiaba-mencho-a-faccion-de-los-chapitos-garcia-harfuch-PF21428214

Según la Comisión, esta conducta implicó una afectación real para el sistema de salud público: Por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025, beneficiando a cerca de 15 millones de personas.

Añadió que las radiografías constituyen una herramienta diagnóstica fundamental, con mayor peso aún en regiones donde los servicios especializados son escasos.

La CNA dijo que los agentes económicos sancionados podrán interponer los medios de defensa correspondientes ante los tribunales especializados

“La Comisión reitera su compromiso con la detección y sanción de conductas que limiten la libre concurrencia, especialmente en sectores donde la competencia efectiva es condición necesaria para que los recursos públicos cumplan su propósito social”, subrayó.

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