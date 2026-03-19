Imponen multa millonaria a empresas por acaparar mercado de oxígeno medicinal

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México
/ 19 marzo 2026
    Imponen multa millonaria a empresas por acaparar mercado de oxígeno medicinal
    Algunos contratos estuvieron vigentes durante COVID-19, cuando hubo alta demanda de oxígeno medicinal. CUARTOSCURO

La Comisión Nacional Antimonopolio multó con casi 800 mdp a las empresas Praxair y Grupo Infra por cláusulas de exclusividad en contratos con clínicas y hospitales

Dos compañías fueron multadas en México con casi 800 millones de pesos por incurrir en prácticas monopólicas en el mercado del oxígeno medicinal.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) sancionó a las empresas Praxair y dos firmas de Grupo Infra, que están entre los principales proveedores de oxígeno medicinal en varias regiones, al comprobar que incluyeron cláusulas de exclusividad en contratos firmados con clínicas y hospitales privados, lo que impedía a clientes ir con otros proveedores.

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De acuerdo con la CNA, esas condiciones limitaron la incursión y expansión de competidores, además de restringir a los centros de salud la posibilidad de tener mejores condiciones de compra, señala un comunicado de la Secretaría de Economía.

En los contratos, señala el documento, también se incluían renovaciones automáticas y penalizaciones por terminación anticipada, con posibilidad de aplicarse a hospitales existentes y futuros.

La CNA sostiene que las prácticas se dieron entre 2010 y 2023, es decir, también durante el periodo de la pandemia de COVID-19, que generó una alta demanda de oxígeno medicinal.

El organismo señala que la conducta tuvo una afectación directa a clínicas, hospitales y pacientes que requieren oxígeno medicinal, considerado vital para tratamientos médicos, sobre todo en casos de enfermedades respiratorias.

La multa fue de 723 millones de pesos a Grupo Infra y de 68 millones de pesos a Praxair, detalló la autoridad.

También se ordenó a las compañías quitar las cláusulas de exclusividad en contratos vigentes y no incluirlas en pactos futuros, así como evitar fórmulas de renovación automática de contratos.

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Por otro lado, se deberá designar a un oficial de cumplimiento y a un auditor independiente para revisar que se implementen las medidas señaladas y garantizar que se respete la competencia.

Las compañías sancionadas por las autoridades tienen la posibilidad de interponer una impugnación ante tribunales especializados.

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Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

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