Imponen multa millonaria a empresas por acaparar mercado de oxígeno medicinal

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) sancionó a las empresas Praxair y dos firmas de Grupo Infra, que están entre los principales proveedores de oxígeno medicinal en varias regiones, al comprobar que incluyeron cláusulas de exclusividad en contratos firmados con clínicas y hospitales privados, lo que impedía a clientes ir con otros proveedores.

Dos compañías fueron multadas en México con casi 800 millones de pesos por incurrir en prácticas monopólicas en el mercado del oxígeno medicinal.

De acuerdo con la CNA, esas condiciones limitaron la incursión y expansión de competidores, además de restringir a los centros de salud la posibilidad de tener mejores condiciones de compra, señala un comunicado de la Secretaría de Economía.

En los contratos, señala el documento, también se incluían renovaciones automáticas y penalizaciones por terminación anticipada, con posibilidad de aplicarse a hospitales existentes y futuros.

La CNA sostiene que las prácticas se dieron entre 2010 y 2023, es decir, también durante el periodo de la pandemia de COVID-19, que generó una alta demanda de oxígeno medicinal.

El organismo señala que la conducta tuvo una afectación directa a clínicas, hospitales y pacientes que requieren oxígeno medicinal, considerado vital para tratamientos médicos, sobre todo en casos de enfermedades respiratorias.

La multa fue de 723 millones de pesos a Grupo Infra y de 68 millones de pesos a Praxair, detalló la autoridad.

También se ordenó a las compañías quitar las cláusulas de exclusividad en contratos vigentes y no incluirlas en pactos futuros, así como evitar fórmulas de renovación automática de contratos.