Impugna consejero de Coahuila listado del INE por exclusión a comunidad LGBTQ+
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Óscar Rodríguez Fuentes, presidente provisional del IEC, impugna ante el TEPJF la lista de finalistas del INE por excluir a aspirantes de grupos vulnerables
Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la última lista de aspirantes al Consejo General del INE emitida por el Comité Técnico de Evaluación (CTE).
El consejero argumentó que la selección final viola una sentencia de la Sala Superior que ordenaba integrar al menos a una persona de grupos vulnerables en cada quinteta de finalistas. Rodríguez Fuentes, quien compite bajo la acción afirmativa de la comunidad LGBTTTIQA+, señaló que el CTE excluyó de manera injustificada a perfiles idóneos que ya habían avanzado en el proceso.
“Esta situación vulnera, limita y excluye de manera injustificada a la mayoría de las personas que se autoadscribieron como parte de grupos históricamente vulnerados, en especial a quienes ya habían sido valoradas como perfiles idóneos para el cargo” , expuso.
Según el recurso interpuesto, el Comité solo incluyó a dos personas con autoadscripción a grupos vulnerados dentro de los 50 finalistas: Alejandra Tello, exasesora del magistrado Felipe de la Mata, y Armando Hernández Cruz, expresidente del Tribunal Electoral de la CDMX, ambos registrados por la acción de discapacidad.
Rodríguez Fuentes sentenció que el incumplimiento del Comité genera una lesión que trasciende sus derechos individuales, pues implica una vulneración colectiva para los grupos que tienen el derecho de integrar esos órganos de decisión.