Impugna consejero de Coahuila listado del INE por exclusión a comunidad LGBTQ+

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la última lista de aspirantes al Consejo General del INE emitida por el Comité Técnico de Evaluación (CTE).

El consejero argumentó que la selección final viola una sentencia de la Sala Superior que ordenaba integrar al menos a una persona de grupos vulnerables en cada quinteta de finalistas. Rodríguez Fuentes, quien compite bajo la acción afirmativa de la comunidad LGBTTTIQA+, señaló que el CTE excluyó de manera injustificada a perfiles idóneos que ya habían avanzado en el proceso.