Impulsan emprendimiento juvenil en San Miguel Canoa, Puebla

Jóvenes de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla , recibieron capacitación, herramientas de trabajo y un apoyo económico de 10 mil pesos de capital semilla para iniciar y consolidar sus propios negocios. El beneficio se entregó a los tres mejores proyectos emprendedores presentados durante una jornada formativa.

La iniciativa forma parte del programa “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, impulsado por el Gobierno Municipal de Puebla a través del Instituto Municipal de la Juventud. Su objetivo principal es brindar capacitación práctica en gestión de negocios y descentralizar las oportunidades económicas para que lleguen a las comunidades con mayor necesidad.

CAPACITACIÓN Y APOYO ECONÓMICO

Los participantes de San Miguel Canoa completaron talleres enfocados en el desarrollo de planes de negocio, finanzas básicas y estrategias de venta. Al concluir la formación, los proyectos con mayor viabilidad e impacto local recibieron el incentivo de 10 mil pesos para la compra de insumos, equipo o materia prima.

Este esquema busca reducir las barreras de entrada para las juventudes que desean autoemplearse pero no cuentan con financiamiento inicial. La entrega del capital semilla permite que las ideas de negocio pasen de la teoría a la práctica de manera inmediata.