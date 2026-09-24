Impulsan emprendimiento juvenil en San Miguel Canoa, Puebla

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    Impulsan emprendimiento juvenil en San Miguel Canoa, Puebla
    Alcalde de la Ciudad de Puebla, Pepe Chedraui, junto a los jóvenes ganadores del emprendimiento juvenil. X
    Impulsan emprendimiento juvenil en San Miguel Canoa, Puebla
    Alcalde de la Ciudad de Puebla, Pepe Chedraui, en el evento de emprendimiento juvenil. X

Tres proyectos de Puebla obtuvieron 10 mil pesos de apoyo económico tras la capacitación “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”.

Jóvenes de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, recibieron capacitación, herramientas de trabajo y un apoyo económico de 10 mil pesos de capital semilla para iniciar y consolidar sus propios negocios. El beneficio se entregó a los tres mejores proyectos emprendedores presentados durante una jornada formativa.

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La iniciativa forma parte del programa “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, impulsado por el Gobierno Municipal de Puebla a través del Instituto Municipal de la Juventud. Su objetivo principal es brindar capacitación práctica en gestión de negocios y descentralizar las oportunidades económicas para que lleguen a las comunidades con mayor necesidad.

CAPACITACIÓN Y APOYO ECONÓMICO

Los participantes de San Miguel Canoa completaron talleres enfocados en el desarrollo de planes de negocio, finanzas básicas y estrategias de venta. Al concluir la formación, los proyectos con mayor viabilidad e impacto local recibieron el incentivo de 10 mil pesos para la compra de insumos, equipo o materia prima.

Este esquema busca reducir las barreras de entrada para las juventudes que desean autoemplearse pero no cuentan con financiamiento inicial. La entrega del capital semilla permite que las ideas de negocio pasen de la teoría a la práctica de manera inmediata.

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IMPULSO EL DESARROLLO LOCAL

El programa prioriza a la población de 15 a 29 años que reside en las comunidades y juntas auxiliares de la capital poblana. A través de estas acciones, las autoridades buscan fortalecer el tejido social y generar fuentes de ingreso sostenibles dentro de las mismas localidades.

Con la entrega de estos apoyos en San Miguel Canoa, el municipio mantiene la realización de talleres y convocatorias en distintas juntas auxiliares para promover el talento juvenil e impulsar la economía local desde las comunidades.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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