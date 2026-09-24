Prevén lanzar nuevo satélite mexicano el primer trimestre de 2030; sustituirá al Bicentenario

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    Prevén lanzar nuevo satélite mexicano el primer trimestre de 2030; sustituirá al Bicentenario
    José Antonio Peña Merino detalló que el proyecto incluye además cuatro satélites de observación terrestre. Cuartoscuro

El Gobierno federal espera contratar hacia finales de este año un nuevo satélite de telecomunicaciones

CDMX.- El Gobierno federal prevé contratar hacia finales de este año un nuevo satélite de telecomunicaciones y lanzarlo durante el primer trimestre de 2030, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

“La idea es contratarlos hacia finales del 2026 y hacer el lanzamiento del satélite geoestacionario el primer trimestre del 2030”, señaló el funcionario, quien explicó que el proceso incorporará conocimiento nacional y transferencia tecnológica.

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En conferencia, detalló que el proyecto incluye además cuatro satélites de observación terrestre y que especialistas mexicanos participarán en el desarrollo de componentes, en lugar de limitar el proceso a la adquisición de tecnología en el extranjero.

NUEVO SATÉLITE SUSTITUIRÁ AL BICENTENARIO

Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital, explicó que el nuevo satélite de telecomunicaciones sustituirá al Bicentenario, utilizado actualmente por instituciones de seguridad nacional y cuya vida útil concluirá en aproximadamente seis años.

“La tecnología que ahorita utilizamos es de 6 gigabits, vamos a pasar a más de 250 gigabytes por segundo. Este es un brinco muy, muy grande que va a permitir no solamente a las instancias de seguridad nacional, no solamente transmitir voz y datos, sino imágenes, videos, transmitir otro tipo de información que hoy en día ya se utiliza”, detalló.

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Pérez Hernández agregó que el equipo también proporcionará conectividad e internet satelital en comunidades alejadas del país donde desplegar fibra óptica resulta complicado por la distancia respecto de la infraestructura existente.

PROYECTO CONTEMPLA OCHO CARGAS ÚTILES

Refirió que el proyecto contempla al menos ocho cargas útiles fabricadas en México para los satélites de observación terrestre, diseñadas y construidas por investigadores, ingenieros y estudiantes mexicanos.

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De acuerdo con Pérez Hernández, tres de esas cargas ya se encuentran en pruebas, una fue enviada al espacio en colaboración con la agencia espacial de Japón y otras dos serán probadas en la estratosfera.

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