IMSS avanza en la construcción de 21 hospitales y con la próxima apertura de 10 unidades que fortalecerán la atención médica

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México
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    IMSS avanza en la construcción de 21 hospitales y con la próxima apertura de 10 unidades que fortalecerán la atención médica
    Zoé Robledo indicó que millones de derechohabientes se verán beneficiados mediante hospitales regionales y de zona de gran capacidad, construidos con apoyo de la Sedena, con infraestructura moderna, equipamiento especializado y mayor acceso oportuno a la salud. FOTO: CORTESÍA

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, indicó que se impulsa la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum; siete ya funcionan

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se avanza en una de las estrategias de fortalecimiento de infraestructura médica más importantes de su historia, con la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De ellos, siete ya operan y 21 se encuentran en proceso de construcción, mientras que 10 abrirán durante los próximos 10 meses.

Durante su participación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Zoé Robledo destacó que estas obras representan mucho más que nuevas edificaciones, ya que permitirán ampliar el acceso a servicios especializados en regiones donde la capacidad instalada resultaba insuficiente o donde la población enfrentaba largos traslados para recibir atención médica.

Indicó que los nuevos hospitales incrementarán significativamente la capacidad de atención en estados como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes, Colima y Michoacán.

Refirió que entre los proyectos destacan los Hospitales Generales Regionales (HGR) de Santa Catarina, Nuevo León; Oaxaca; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila; y Guadalupe, Zacatecas, que incorporarán cientos de camas, decenas de especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología.

El director general del IMSS subrayó que las nuevas unidades contarán con servicios que históricamente no estaban disponibles en varias regiones del país, entre ellos quimioterapia, hemodiálisis, terapias intensivas, resonancia magnética, tomografía, salas de hemodinamia y aceleradores lineales para tratamiento de cáncer.

Resaltó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la construcción de ocho hospitales estratégicos, lo que ha permitido facilitar los trabajos y garantizar estándares de calidad y eficiencia.

Zoé Robledo detalló que el Hospital general de Zona (HGZ) de Guanajuato, Guanajuato, beneficiará a más de 245 mil derechoshabientes con 120 camas y 23 especialidades; Mientras que el de Navojoa, Sonora, se construye en beneficio de 87 mil usuarios, tendrá 164 camas y 29 especialidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-dan-banderazo-a-hospital-de-especialidades-del-imss-es-el-primero-de-gran-escala-en-mas-de-cuatro-decadas-II19338198

El HGZ de Tula de Allende, Hidalgo, brindará servicio a más de 130 mil personas con 298 camas y 36 especialidades; el HGR de Ensenada, Baja California, en su segunda etapa contará con un total de 247 camas y 42 especialidades en beneficio de más de 127 mil derechoshabientes; y la obra del HGZ de Ticul, Yucatán, beneficiará a más de 34 mil usuarios con 94 camas y 15 especialidades.

El HGZ San Quintín, Baja California, beneficiará a más de 57 mil personas, tendrá 94 camas y 14 especialidades; el HGZ de Zitácuaro, Michoacán, brindará servicio a más de 102 mil derechohabientes con 146 camas y 20 especialidades; Mientras que el Hospital Regional de Matamoros, Coahuila se construye en beneficio de más de 52 mil usuarios, con 40 camas y nueve especialidades.

Zoé Robledo destacó también la construcción del Hospital Regional de San Buenaventura, Coahuila, que beneficiará a 49 mil derechohabientes, tendrá 36 camas y cinco especialidades; tanto que el hospital Chicoloapan, Estado de México, dará servicio a más de 410 mil personas, con 38 camas y 8 especialidades; Mientras que el HGZ San Luis Río Colorado, en Sonora, beneficiará a 134 mil usuarios, con 345 camas y 27 especialidades.

El HGZ Santa Catarina, Nuevo León, tendrá una población beneficiada de más de 299 mil personas, contará con 553 camas y 39 especialidades; el HGZ de Yecapixtla, Morelos, beneficiará a 87 mil derechohabientes, con 124 camas y 30 especialidades; en tanto que el HGR de Guadalupe, Zacatecas, dará servicio a 319 mil usuarios, con 387 camas y 42 especialidades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/zoe-robledo-presenta-como-seran-los-nuevos-hospitales-del-imss-en-saltillo-matamoros-y-san-buenaventura-FC22315374

El director general del Seguro Social informó que la HGR de Saltillo, Coahuila, beneficiará a más de 2 millones y medio de derechohabientes, tendrá 558 camas y ofrecerá 49 especialidades; el HGR de Culiacán, Sinaloa, brindará servicio a más de 762 mil usuarios, con 395 camas y 48 especialidades; mientras que el HGR Los Cabos, en Baja California Sur, se construye en beneficio de más de 499 personas, con 444 camas y 45 especialidades.

El HGR de Oaxaca, Oaxaca, tendrá una población beneficiada de más de 238 mil personas, tendrá 530 camas y 32 especialidades; el hospital de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, beneficiará a más de 82 mil usuarios, con 99 camas y 15 especialidades; mientras que el HGR Manzanillo, Colima, operará en beneficio de 65 mil personas con 162 camas y 23 especialidades; y el HGR Villas del Pedregal, Michoacán, brindarán servicio a más de 266 mil personas, con 404 camas y 54 especialidades.

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