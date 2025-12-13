Joven pareja es detenida en posesión de diversas dosis de droga, en NL
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Elementos de Fuerza Civil aseguraron a dos jóvenes en Apodaca, luego de localizar un vehículo relacionado con actividades delictivas
Monterrey, Nuevo León.- Una pareja que presuntamente forma parte de un grupo delictivo fue detenida en Apodaca, Nuevo León en posesión diversas dosis de droga.
Los hechos se derivaron de trabajos de investigación e inteligencia de elementos de Fuerza Civil en el referido ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán
Los sucesos se registraron la tarde del viernes en la colonia Nuevo Amanecer en donde los agentes estatales pusieron en marcha un dispositivo para localizar a los sospechosos.
En el cruce de las calles Japón y Guatemala encontraron un automóvil KIA Río cuyas características coincidían con la descripción que tenían de su objetivo.
Los presuntos se identificaron como Ángel “N”, de 24 años, y Arleth “N”, de 22 años.
DECOMISAN DIVERSAS DROGAS A PAREJA DETENIDA
Entre sus pertenencias les encontraron: 64 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 37 dosis con una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra y 44 con una sustancia granulada similar al cristal.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.