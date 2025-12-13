Joven pareja es detenida en posesión de diversas dosis de droga, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Una pareja que presuntamente forma parte de un grupo delictivo fue detenida en Apodaca, Nuevo León en posesión diversas dosis de droga.

Los hechos se derivaron de trabajos de investigación e inteligencia de elementos de Fuerza Civil en el referido ayuntamiento.

Los sucesos se registraron la tarde del viernes en la colonia Nuevo Amanecer en donde los agentes estatales pusieron en marcha un dispositivo para localizar a los sospechosos.

En el cruce de las calles Japón y Guatemala encontraron un automóvil KIA Río cuyas características coincidían con la descripción que tenían de su objetivo.

Los presuntos se identificaron como Ángel “N”, de 24 años, y Arleth “N”, de 22 años.

DECOMISAN DIVERSAS DROGAS A PAREJA DETENIDA

Entre sus pertenencias les encontraron: 64 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, 37 dosis con una sustancia sólida parecida a la cocaína en piedra y 44 con una sustancia granulada similar al cristal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.