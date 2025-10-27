IMSS investiga a dos médicas de Irapuato por video burlándose del dolor de una paciente

Un video grabado dentro del Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Irapuato generó indignación y críticas en redes sociales, luego de que dos mujeres identificadas como médicas internas de pregrado aparecieran burlándose del dolor de una paciente. En el material, de aproximadamente 20 segundos, ambas trabajadoras de la salud aparecen usando uniforme quirúrgico y un filtro de cámara con maquillaje de payaso, mientras una imita los gemidos de dolor de una mujer al fondo y ambas ríen. TE PUEDE INTERESAR: IMSS lanza nuevo esquema de consultas nocturnas: atención médica disponible hasta altas horas “¡Aaah, ah por favor, aaah!”, se escucha decir a una de ellas, antes de que suelten carcajadas. El video, difundido inicialmente en redes sociales locales, se viralizó rápidamente y desató una oleada de comentarios de repudio, indignación y cuestionamientos éticos hacia las involucradas y hacia el propio IMSS.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5