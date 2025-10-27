IMSS investiga a dos médicas de Irapuato por video burlándose del dolor de una paciente

México
/ 27 octubre 2025
    IMSS investiga a dos médicas de Irapuato por video burlándose del dolor de una paciente
    Un video grabado en el IMSS de Irapuato muestra a dos médicas internas burlándose del dolor de una paciente, lo que provocó indignación en redes y una investigación interna por parte del instituto. FOTO: VANGUARDIA

El IMSS en Guanajuato abrió una investigación interna tras la difusión de un video en el que dos médicas se burlas de los gritos de una paciente

Un video grabado dentro del Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Irapuato generó indignación y críticas en redes sociales, luego de que dos mujeres identificadas como médicas internas de pregrado aparecieran burlándose del dolor de una paciente.

En el material, de aproximadamente 20 segundos, ambas trabajadoras de la salud aparecen usando uniforme quirúrgico y un filtro de cámara con maquillaje de payaso, mientras una imita los gemidos de dolor de una mujer al fondo y ambas ríen.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS lanza nuevo esquema de consultas nocturnas: atención médica disponible hasta altas horas

“¡Aaah, ah por favor, aaah!”, se escucha decir a una de ellas, antes de que suelten carcajadas.

El video, difundido inicialmente en redes sociales locales, se viralizó rápidamente y desató una oleada de comentarios de repudio, indignación y cuestionamientos éticos hacia las involucradas y hacia el propio IMSS.

REDES SOCIALES ESTALLAN EN INDIGNACIÓN TRAS VIRALIZACIÓN DE VIDEO DE DOCTORAS DER IMSS BURLÁNDOSE

En distintas plataformas digitales, usuarios reprobaron la conducta de las médicas, señalando falta de empatía, profesionalismo y humanidad. Algunos calificaron el acto como una vejación hacia los pacientes y una violación a los derechos humanos.

Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como:

“La empatía la deberían tener ellos con los pacientes que van mal, dejar de grabar y burlarse”, señaló un usuario.

“Lo más increíble de esto es que haya gente justificando el comportamiento inhumano e indigno de estas doctoras”, escribió otro internauta.

Sin embargo, también hubo quienes argumentaron que el video debía ser analizado con cautela. Algunos usuarios señalaron que el estrés laboral en los hospitales del sector público podría influir en este tipo de comportamientos, aunque sin justificar la burla hacia los pacientes.

“Ojalá que quienes critican nunca tengan que lidiar con el estrés intenso del trabajo hospitalario, sobre todo en hospitales llenos de carencias y presiones”, opinó una usuaria.

IMSS GUANAJUATO ANUNCIA INVESTIGACIÓN INTERNA

Ante la polémica, la representación del IMSS en Guanajuato emitió un comunicado en el que confirmó el inicio de un procedimiento interno para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.

“El Instituto reprueba categóricamente cualquier conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo que rigen el servicio público y la atención médica”, señaló el comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Pacientes del IMSS denuncian condiciones insalubres en servicio subrogado de hemodiálisis

La dependencia subrayó que el personal involucrado corresponde a médicas internas de pregrado, y que la investigación determinará si hubo violaciones a la normatividad institucional o a los protocolos de atención.

Asimismo, el IMSS reafirmó su compromiso con la atención digna, humana y de calidad, garantizando el respeto a los derechos de las personas derechohabientes.

Temas


Doctores
Redes sociales
Viral

Localizaciones


Guanajuato
Irapuato

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana