IMSS investiga a dos médicas de Irapuato por video burlándose del dolor de una paciente
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El IMSS en Guanajuato abrió una investigación interna tras la difusión de un video en el que dos médicas se burlas de los gritos de una paciente
Un video grabado dentro del Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Irapuato generó indignación y críticas en redes sociales, luego de que dos mujeres identificadas como médicas internas de pregrado aparecieran burlándose del dolor de una paciente.
En el material, de aproximadamente 20 segundos, ambas trabajadoras de la salud aparecen usando uniforme quirúrgico y un filtro de cámara con maquillaje de payaso, mientras una imita los gemidos de dolor de una mujer al fondo y ambas ríen.
TE PUEDE INTERESAR: IMSS lanza nuevo esquema de consultas nocturnas: atención médica disponible hasta altas horas
“¡Aaah, ah por favor, aaah!”, se escucha decir a una de ellas, antes de que suelten carcajadas.
El video, difundido inicialmente en redes sociales locales, se viralizó rápidamente y desató una oleada de comentarios de repudio, indignación y cuestionamientos éticos hacia las involucradas y hacia el propio IMSS.
REDES SOCIALES ESTALLAN EN INDIGNACIÓN TRAS VIRALIZACIÓN DE VIDEO DE DOCTORAS DER IMSS BURLÁNDOSE
En distintas plataformas digitales, usuarios reprobaron la conducta de las médicas, señalando falta de empatía, profesionalismo y humanidad. Algunos calificaron el acto como una vejación hacia los pacientes y una violación a los derechos humanos.
Entre los comentarios más destacados se leen expresiones como:
“La empatía la deberían tener ellos con los pacientes que van mal, dejar de grabar y burlarse”, señaló un usuario.
“Lo más increíble de esto es que haya gente justificando el comportamiento inhumano e indigno de estas doctoras”, escribió otro internauta.
Sin embargo, también hubo quienes argumentaron que el video debía ser analizado con cautela. Algunos usuarios señalaron que el estrés laboral en los hospitales del sector público podría influir en este tipo de comportamientos, aunque sin justificar la burla hacia los pacientes.
“Ojalá que quienes critican nunca tengan que lidiar con el estrés intenso del trabajo hospitalario, sobre todo en hospitales llenos de carencias y presiones”, opinó una usuaria.
IMSS GUANAJUATO ANUNCIA INVESTIGACIÓN INTERNA
Ante la polémica, la representación del IMSS en Guanajuato emitió un comunicado en el que confirmó el inicio de un procedimiento interno para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.
“El Instituto reprueba categóricamente cualquier conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo que rigen el servicio público y la atención médica”, señaló el comunicado.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Pacientes del IMSS denuncian condiciones insalubres en servicio subrogado de hemodiálisis
La dependencia subrayó que el personal involucrado corresponde a médicas internas de pregrado, y que la investigación determinará si hubo violaciones a la normatividad institucional o a los protocolos de atención.
Asimismo, el IMSS reafirmó su compromiso con la atención digna, humana y de calidad, garantizando el respeto a los derechos de las personas derechohabientes.