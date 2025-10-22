IMSS lanza nuevo esquema de consultas nocturnas: atención médica disponible hasta altas horas

Para mejorar la atención médica y ampliar los horarios de servicio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha puesto en marcha un nuevo esquema de consultas nocturnas en las Unidades de Medicina Familiar, comenzando en el estado de Quintana Roo. Esta medida forma parte de la estrategia institucional “2-30-100”, cuyo objetivo es incrementar la cobertura de salud y aprovechar de forma más eficiente la infraestructura del IMSS.

TE PUEDE INETERESAR: Saltillo: Pacientes del IMSS denuncian condiciones insalubres en servicio subrogado de hemodiálisis

El director general del Instituto, Zoé Robledo, explicó que este modelo responde directamente a las necesidades expresadas por los propios derechohabientes, especialmente en zonas donde el trabajo en horarios extendidos, como el sector turístico, dificulta acudir a consulta durante el día.

“Era muy poco común la consulta de medicina familiar en horarios fuera de lo habitual o los fines de semana. Con este nuevo esquema buscamos ofrecer una atención más accesible y flexible”, señaló Robledo durante su participación en el informe de salud matutino.