Detienen a siete integrantes de la ‘Mayiza’ en Sinaloa; cuatro de ellos familiares de ‘Carlitos Rugrats’

CULIACÁN.- Autoridades federales de seguridad detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a siete personas, entre ellas cuatro familiares de Carlos Alberto Páez Pereda “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos y líder de la célula cirminal “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos”. De acuerdo a las investigaciones, Leslie Dennise “N” y Aglaee “N”, ambas son primas de Páez Pereda, consideradas operadoras logísticas de dicha célula delictiva.

Los uniformados aseguraron tres armas de fuego largas, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos, dos paquetes con cocaína, dosis de narcótico, dinero en efectivo, tres vehículos, un razer y una motocicleta. Además, fue arrestada Claudia Selene “N” y Francisco Javier “N”, tía y tío de “Carlitos Rugrats”, así como Carlota “N”, María Alejandrina “N” y Ana Cristina “N”.

CATEOS SON DERIVADOS DE LABORES DE INTELIGENCIA En un comunicado el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó que derivado de labores de inteligencia e investigación, así como de vigilancias fijas y móviles, los efectivos identificaron diferentes inmuebles en las comunidades de Los Becos, Laguna Colorada y Costa Rica. Los cuales eran empleados como centros de reunión, coordinación operativa, resguardo de integrantes y apoyo logístico para el desarrollo de actividades ilícitas. Con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó las órdenes de cateo, por lo que se desplegó un operativo interinstitucional que permitió la detención de siete personas. A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público con el fin de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo ministerial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, mediante labores de inteligencia e investigación, para detener a generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas y logísticas de los grupos delictivos y fortalecer la seguridad de la población. Participaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

OPERATIVO EN LAGUNA COLORADA Autoridades federales de seguridad hicieron un operativo en la comunidad de Laguna Colorada, localizada en Culiacán, Sinaloa, donde hubo altercados con habitantes del lugar, quienes evitaron que dos mujeres más fueran arrestadas.