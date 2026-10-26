INAH halla 50 huellas de dinosaurio con 65 millones de años de antigüedad en Michoacán

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    INAH halla 50 huellas de dinosaurio con 65 millones de años de antigüedad en Michoacán
    Huellas de dinosaurio encontradas en Michoacán. INAH
    INAH halla 50 huellas de dinosaurio con 65 millones de años de antigüedad en Michoacán

El histórico hallazgo paleontológico se registró en un arroyo de San Juan de los Plátanos, dentro del municipio de Apatzingán.

Un grupo de especialistas confirmó el hallazgo de más de 50 huellas fosilizadas de dinosaurio en el estado de Michoacán. Los rastros corresponden a distintas especies que habitaron la región hace 65 millones de años, a finales del periodo Cretácico.

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El descubrimiento ocurrió en el cauce de un arroyo ubicado en la comunidad de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán. Habitantes de la zona notaron marcas inusuales de gran tamaño en la roca sedimentaria y dieron aviso a las autoridades correspondientes.

UN HALLAZGO INÉDITO EN LA REGIÓN

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) envió personal especializado para evaluar el sitio tras el reporte ciudadano. Los investigadores confirmaron que las impresiones en la piedra pertenecen a dinosaurios carnívoros y herbívoros.

Las huellas fosilizadas se encuentran distribuidas en una superficie aproximada de 40 metros cuadrados. Los expertos señalaron que el número de marcas podría aumentar a medida que avancen los trabajos de excavación y limpieza en la zona.

TAMAÑO Y ESPECIES IDENTIFICADAS

Entre los rastros localizados destacan pisadas de terópodos carnívoros y de herbívoros conocidos como dinosaurios pico de pato. También se identificaron marcas con características similares a las que dejaban las especies de la familia de los raptores.

Las dimensiones de las pisadas oscilan entre los 12 y los 48 centímetros de largo, con anchos que alcanzan hasta los 30 centímetros. Estas medidas confirman que por el lugar transitaron ejemplares de distintos tamaños y edades.

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IMPORTANCIA CIENTÍFICA Y SOCIAL

México cuenta con más de 30 sitios con registro de huellas de dinosaurio, pero la mayoría se ubica en el norte del país. Encontrar un yacimiento de esta antigüedad y en este estado de conservación en Michoacán representa un acontecimiento poco común para la ciencia.

Las autoridades locales e investigadores destacaron que el sitio impulsará el interés educativo y cultural en la región. El área será resguardada para continuar con los estudios correspondientes y proteger el patrimonio paleontológico.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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