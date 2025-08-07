Incautan casi un millón de kilos de metanfetamina en Chiapas

Autoridades mexicanas confiscaron 900 kilogramos de metanfetamina que se encontraron en Palenque, Chiapas.

En la operación participó la Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, que además de la droga aseguraron un arma de fuego, reactores, unos 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos y otros objetos.

Todo lo asegurado se puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía en Chiapas, que tomó el caso e inició una carpeta de investigación para obtener más detalles.