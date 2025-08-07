Incautan casi un millón de kilos de metanfetamina en Chiapas
En Palenque, además se aseguraron un arma de fuego, reactores, entre otras sustancias
Autoridades mexicanas confiscaron 900 kilogramos de metanfetamina que se encontraron en Palenque, Chiapas.
En la operación participó la Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, que además de la droga aseguraron un arma de fuego, reactores, unos 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos y otros objetos.
Todo lo asegurado se puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía en Chiapas, que tomó el caso e inició una carpeta de investigación para obtener más detalles.
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, autoridades en México incautaron más de 140 toneladas de droga, incluidas dos millones de pastillas de fentanilo. También se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos usados para producir metanfetaminas en 17 estados.
En el mismo periodo, fuerzas armadas detuvieron a más de 18 mil 700 personas vinculadas con delitos de alto impacto, además de confiscar 9 mil 600 armas.
En lo que va de 2025 han sido confiscadas más de 450 toneladas de sustancias químicas en laboratorios clandestinos.