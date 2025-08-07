Incautan casi un millón de kilos de metanfetamina en Chiapas

México
/ 7 agosto 2025
    Incautan casi un millón de kilos de metanfetamina en Chiapas
    En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado cerca de 150 toneladas de droga. FOTO: TOMADA DE REDES

En Palenque, además se aseguraron un arma de fuego, reactores, entre otras sustancias

Autoridades mexicanas confiscaron 900 kilogramos de metanfetamina que se encontraron en Palenque, Chiapas.

En la operación participó la Policía Federal Ministerial y peritos adscritos a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, que además de la droga aseguraron un arma de fuego, reactores, unos 500 bultos de sosa cáustica, diversas sustancias, dos vehículos y otros objetos.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten en informe por incremento de homicidios y desapariciones

Todo lo asegurado se puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía en Chiapas, que tomó el caso e inició una carpeta de investigación para obtener más detalles.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, autoridades en México incautaron más de 140 toneladas de droga, incluidas dos millones de pastillas de fentanilo. También se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos usados para producir metanfetaminas en 17 estados.

En el mismo periodo, fuerzas armadas detuvieron a más de 18 mil 700 personas vinculadas con delitos de alto impacto, además de confiscar 9 mil 600 armas.

En lo que va de 2025 han sido confiscadas más de 450 toneladas de sustancias químicas en laboratorios clandestinos.

Temas


Droga
Narco

COMENTARIOS

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el nuevo perfil y agradeció la labor de Pablo Gómez | Foto: Especial

Sheinbaum asegura que con Omar Reyes en la UIF se reforzará la investigación contra el lavado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nuevo León, el próximo 26 de agosto, para arrancar de manera oficial los trabajos del tren de pasajeros que recorrerá de CDMX a Nuevo Laredo.

Sheinbaum irá a Nuevo León para arranque de obras del tramo Saltillo-Nuevo Laredo: Samuel García
Descarta presidenta que el problema sea por una afectación en las plantas de generación | Foto: Especial

Apagones en sureste son por alta demanda de energía: Sheinbaum
Especialista advierte que la gentrificación se caracteriza por la subordinación del Estado a las necesidades del mercado | Foto: Especial

Advierten expertos de la UNAM: creciente gentrificación es por codicia de inmobiliarias
La droga estaba contenida en 11 paquetes y arrojó un peso de unos 200 kilos, especificó la FGR.

Cae hombre con 200 kilos de enervante oculto entre pacas de paja, en Nuevo León
Con 32 ambientalistas fallecidos México se ubica en el segundo lugar en el mapa de Front Line Defenders de los cinco países iberoamericanos más peligrosos para ser defensor ambiental.

¿Cuáles son los cinco países más peligrosos para desempeñarse como defensor ambiental en Latinoamérica?
Estados Unidos incrementa a 50 millones la recompensa por Maduro

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro

El pequeño Fernando, de apenas cinco años, fue secuestrado y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. Todo por una deuda de mil pesos.

Por deuda de mil pesos.... Secuestran y asesinan a ‘Fernandito’, niño de 5 años, en Edomex