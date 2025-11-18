Rescatan de alcantarilla a cría de pecarí de collar, en NL
Elementos de Protección Civil liberaron a una cría de pecarí de collar que cayó en una alcantarilla en Guadalupe y la entregaron a la Guardia Forestal para su cuidado.
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil lograron el rescate de una cría de pecarí de collar, el cual estaba atrapado en una alcantarilla, en Nuevo León.
La dependencia estatal informó que los hechos fueron reportados la mañana de este martes en el cruce de Renacimiento y Greco en la colonia Country la Silla 8vo sector en el municipio de Guadalupe.
Al arribo de los elementos observaron un pecarí de collar adulto, el cual ahuyentaron a su hábitat; sin embargo, posteriormente en el lugar detectaron a una cría de aproximadamente un mes en el interior de la alcantarilla.
Los rescatistas trabajaron con equipo hidráulico para abrir la alcantarilla y rescatar a la cría, la cual fue entregada a la Guardia Forestal para hacerse cargo de su valoración y posterior liberación.
El pecarí es una especie de mamífero con pelaje de cerdas castaño-negruzcas y una mancha blanca como collar. En México habita prácticamente en todo el país, con excepción de la península de Baja California.