Rescatan de alcantarilla a cría de pecarí de collar, en NL

México
/ 18 noviembre 2025
    Rescatan de alcantarilla a cría de pecarí de collar, en NL
    Los hechos fueron reportados la mañana de este lunes en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, informó PCNL Foto: cortesía
    Rescatan de alcantarilla a cría de pecarí de collar, en NL

Elementos de Protección Civil liberaron a una cría de pecarí de collar que cayó en una alcantarilla en Guadalupe y la entregaron a la Guardia Forestal para su cuidado.

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil lograron el rescate de una cría de pecarí de collar, el cual estaba atrapado en una alcantarilla, en Nuevo León.

La dependencia estatal informó que los hechos fueron reportados la mañana de este martes en el cruce de Renacimiento y Greco en la colonia Country la Silla 8vo sector en el municipio de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan construcciones en zona prohibida de La Huasteca; no tienen autorización de la Semarnat

$!Imagen referencial de una familia de pecarís
Imagen referencial de una familia de pecarís FOTO: © mickeydylan

Al arribo de los elementos observaron un pecarí de collar adulto, el cual ahuyentaron a su hábitat; sin embargo, posteriormente en el lugar detectaron a una cría de aproximadamente un mes en el interior de la alcantarilla.

Los rescatistas trabajaron con equipo hidráulico para abrir la alcantarilla y rescatar a la cría, la cual fue entregada a la Guardia Forestal para hacerse cargo de su valoración y posterior liberación.

El pecarí es una especie de mamífero con pelaje de cerdas castaño-negruzcas y una mancha blanca como collar. En México habita prácticamente en todo el país, con excepción de la península de Baja California.

Temas


Animales
Rescate Animal

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’