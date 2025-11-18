Rescatan de alcantarilla a cría de pecarí de collar, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil lograron el rescate de una cría de pecarí de collar, el cual estaba atrapado en una alcantarilla, en Nuevo León.

La dependencia estatal informó que los hechos fueron reportados la mañana de este martes en el cruce de Renacimiento y Greco en la colonia Country la Silla 8vo sector en el municipio de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan construcciones en zona prohibida de La Huasteca; no tienen autorización de la Semarnat