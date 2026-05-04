Incendio en fábrica de puertas deja 230 personas evacuadas, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Bomberos y rescatistas se movilizaron al MultI Parque industrial en Ciénega de Flores, Nuevo León donde un incendio dejó un saldo de 230 personas evacuadas.

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte que se registró en el inmueble ubicado sobre la Autopista Laredo a la altura del kilómetro 23 en el ayuntamiento de Ciénega de Flores.

El siniestro se originó en el área de la chimenea del sistema de extracción de polvo succionando material caliente desde una de las puertas durante el proceso de fabricación, que al no apagarse fue arrastrado por los conductos donde comenzó la combustión.