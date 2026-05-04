Incendio en fábrica de puertas deja 230 personas evacuadas, en Nuevo León

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    Incendio en fábrica de puertas deja 230 personas evacuadas, en Nuevo León
    Bomberos y rescatistas se movilizaron al Multi parque industrial en Ciénega de Flores, Nuevo León donde un incendio dejó un saldo de 230 personas evacuadas. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN

Los hechos se registraron este lunes en una fábrica que se ubica en el Multi Parque Industrial en Ciénega de Flores

MONTERREY, NL.- Bomberos y rescatistas se movilizaron al MultI Parque industrial en Ciénega de Flores, Nuevo León donde un incendio dejó un saldo de 230 personas evacuadas.

Protección Civil de Nuevo León atendió el reporte que se registró en el inmueble ubicado sobre la Autopista Laredo a la altura del kilómetro 23 en el ayuntamiento de Ciénega de Flores.

El siniestro se originó en el área de la chimenea del sistema de extracción de polvo succionando material caliente desde una de las puertas durante el proceso de fabricación, que al no apagarse fue arrastrado por los conductos donde comenzó la combustión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-gran-incendio-en-parador-turistico-halacho-yucatan-LE20427286

Elementos de Protección Civil de Ciénega realizaron las maniobras para el control del conato logrando apagarlo de manera oportuna antes de que se propagara.

La zona por donde pasan los ductos de la chimenea se mantuvieron delimitadas y aunque no se reportaron personas lesionadas se procedió a la evacuación de 230 personas.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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