Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
En solidaridad por las familias de las víctimas, las actividades del Día de Muertos fueron canceladas
Se reportó el domingo, 2 de noviembre, que tras la explosión e incendio en el centro de Hermosillo, Sonora, se confirmaron 23 fallecidos.
El incidente ocurrió en una sucursal de Waldo’s, en el cruce de calles, Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de Hermosillo. Aunque las autoridades aún continúan con la investigación de cómo se produjo la explosión e incendio, medios de información, con base a un informe preliminar, destacan que presuntamente se originó por un fallo en un transformador de luz, tras un repentino apagón.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas
La explosión provocó un incendio, cobrando la vida de 23 personas y causando lesiones a 12. Al sitio, llegaron elementos de la Cruz Roja, Protección Civil, del Departamento de Bomberos y de la policía local.
El incendio no se propagó más allá de la sucursal, y logró ser apagado por los bomberos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que las autoridades determinaron que el incidente fuese un atentado contra las personas o un espacio en particular.
TE PUEDE INTERESAR: Explosión incendia tienda Waldo’s, causando heridos y fallecidos en Hermosillo, Sonora
Protección Civil de Sonora, desde su cuenta oficial de X, informó que las actividades del Gran Festival del Día de Muertos 2025 en Hermosillo han sido canceladas, en solidaridad por los afectados en el incendio y explosión.
La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el incidente.