Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados

Se reportó el domingo, 2 de noviembre, que tras la explosión e incendio en el centro de Hermosillo, Sonora, se confirmaron 23 fallecidos.

El incidente ocurrió en una sucursal de Waldo’s, en el cruce de calles, Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de Hermosillo. Aunque las autoridades aún continúan con la investigación de cómo se produjo la explosión e incendio, medios de información, con base a un informe preliminar, destacan que presuntamente se originó por un fallo en un transformador de luz, tras un repentino apagón.

La explosión provocó un incendio, cobrando la vida de 23 personas y causando lesiones a 12. Al sitio, llegaron elementos de la Cruz Roja, Protección Civil, del Departamento de Bomberos y de la policía local.

El incendio no se propagó más allá de la sucursal, y logró ser apagado por los bomberos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que las autoridades determinaron que el incidente fuese un atentado contra las personas o un espacio en particular.