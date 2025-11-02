Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados

México
/ 2 noviembre 2025
    Incendio y explosión en Hermosillo cobra la vida 23 personas y deja 12 lesionados
    Un saldo total de 23 muertos y al menos 12 heridos fue confirmado por el gobernador Alfonso Durazo tras el incendio en una tienda de conveniencia en el centro de la ciudad. Fotógrafo Especial | CUARTO OSCURO

En solidaridad por las familias de las víctimas, las actividades del Día de Muertos fueron canceladas

Se reportó el domingo, 2 de noviembre, que tras la explosión e incendio en el centro de Hermosillo, Sonora, se confirmaron 23 fallecidos.

El incidente ocurrió en una sucursal de Waldo’s, en el cruce de calles, Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de Hermosillo. Aunque las autoridades aún continúan con la investigación de cómo se produjo la explosión e incendio, medios de información, con base a un informe preliminar, destacan que presuntamente se originó por un fallo en un transformador de luz, tras un repentino apagón.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

La explosión provocó un incendio, cobrando la vida de 23 personas y causando lesiones a 12. Al sitio, llegaron elementos de la Cruz Roja, Protección Civil, del Departamento de Bomberos y de la policía local.

El incendio no se propagó más allá de la sucursal, y logró ser apagado por los bomberos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que las autoridades determinaron que el incidente fuese un atentado contra las personas o un espacio en particular.

TE PUEDE INTERESAR: Explosión incendia tienda Waldo’s, causando heridos y fallecidos en Hermosillo, Sonora

Protección Civil de Sonora, desde su cuenta oficial de X, informó que las actividades del Gran Festival del Día de Muertos 2025 en Hermosillo han sido canceladas, en solidaridad por los afectados en el incendio y explosión.

La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a los familiares de las víctimas que perdieron la vida en el incidente.

Temas


Bomberos
Fallecimientos
incendios

Localizaciones


Sonora
México

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?