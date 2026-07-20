Se reunirá Jamieson Greer con Sheinbaum y Ebrard por revisión T-MEC

CDMX.- La tercera ronda bilateral de negociaciones entre México y Estados Unidos y el quinto encuentro de la revisión del T-MEC se realizarán esta semana. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, viajará a la Ciudad de México el miércoles 22 de julio por la tarde, en donde estará hasta el viernes 24 de julio, para reunirse con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho viernes, el gobierno estadounidense impondrá aranceles a una lista de 60 países, entre ellos México, por presuntamente importar bienes hechos con trabajo forzoso.

TRES DÍAS DE REUNIONES Greer dio a conocer que, en esta tercera ronda de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) los equipos de los dos países se reunirán por tres días para discutir los aranceles al acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, temas laborales, agricultura y servicios de pagos electrónicos.

En un comunicado de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Greer dijo que “este trabajo ha producido éxito, incluyendo el progreso reciente en temas identificados en el documento Estimación Comercial Nacional 2026, sobre Barreras al Comercio Exterior. Espero construir sobre este progreso para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores de servicios y empresas de todos los tamaños de Estados Unidos, y cierre cualquier laguna que permita la libre circulación de las partes no parte de las partes”. Sin embargo, Greer no podrá llegar desde el martes, porque comparecerá por la mañana del miércoles ante el Comité de Finanzas del Senado estadounidense. OBJETIVOS DE REVISIÓN DEL T-MEC Los gobiernos de ambos países han dicho que, como parte de la revisión del T-MEC, buscarán reducir la dependencia de bienes asiáticos, a fin de producirlos en la región de Norteamérica y sustituir importaciones de Asia. Estados Unidos pide también incrementar el contenido estadounidense en los automóviles armados en la región.

Puso también el gobierno estadounidense sobre la mesa de negociación con México el interés de restringir la entrada de productos agrícolas durante la temporada de cosecha en la Unión Americana.Otro de los temas en discusión es garantizar la existencia de minerales críticos, entre otros asuntos.