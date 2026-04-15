Hijo de Fernández Noroña desata polémica por ingresos millonarios en la CFE

Aunque su perfil había permanecido con bajo nivel mediático, su nombre adquirió notoriedad tras la publicación de sus declaraciones patrimoniales.

De acuerdo con registros oficiales, Villafaña Morán ocupa el puesto de jefe de Disciplina dentro de la Subdirección de Negocios No Regulados de la CFE, cargo que asumió el 12 de agosto de 2024.

¿Qué cargo ocupa el hijo de Fernández Noroña?

El nombre de Kin Yael Villafaña Morán, hijo de Gerardo Fernández Noroña , se colocó en el centro del debate público tras difundirse información sobre sus ingresos en la Comisión Federal de Electricidad. La cifra, superior al millón de pesos anuales, provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el origen, crecimiento y justificación de sus percepciones.

El monto ha llamado la atención debido a la diferencia con sus ingresos previos.

- 1 millón 390 mil 27 pesos al año

Según datos de DeclaraNet, durante 2024 reportó ingresos netos anuales por:

¿Cuánto gana Kin Yael Villafaña en la CFE?

El aumento salarial que encendió las críticas

Uno de los puntos más comentados ha sido el crecimiento de sus percepciones en pocos años. En 2020, Villafaña Morán reportó ingresos anuales cercanos a 229 mil pesos, una cifra considerablemente menor frente al millón 390 mil pesos registrados en 2024.

Este incremento ha despertado cuestionamientos sobre:

- Principales críticas en redes sociales

- La rapidez del ascenso salarial dentro del servicio público

- La transparencia en los criterios de contratación

- El peso del parentesco político en cargos gubernamentales

El cruce entre Noroña y Luis Felipe Calderón Zavala

La controversia escaló cuando Luis Felipe Calderón Zavala criticó públicamente los ingresos del funcionario, cuestionando sus méritos profesionales.

En respuesta, Fernández Noroña defendió a su hijo y aseguró que ha construido su carrera por cuenta propia. Además, acusó que las críticas forman parte de ataques políticos dirigidos contra su familia.

El intercambio se volvió tendencia y amplificó el debate sobre nepotismo, meritocracia y transparencia en organismos públicos.

Versiones encontradas sobre sus ingresos

En medio de la discusión, Fernández Noroña difundió información del portal Nómina Transparente, donde aparece un ingreso mensual neto cercano a 21 mil pesos, cifra muy inferior a la reportada en DeclaraNet.

Esta diferencia abrió nuevas dudas sobre:

- Cómo se integran las percepciones totales

- Qué conceptos elevan el ingreso anual

- La claridad en la rendición de cuentas públicas